Donna morta nello schianto tra camion e auto ad Arzignano: chiusa la strada, interviene l'elisoccorso

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Un violento scontro semi frontale ha avuto luogo nella mattinata di oggi, giovedì 27 aprile, tra un’automobile e un autocarro nel territorio di Arzignano. Nel sinistro è deceduta una donna, conducente della vettura.

L’incidente ad Arzignano

Il terribile incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno di giovedì 27 aprile sulla Strada Provinciale 1, precisamente nel tratto di via Vicenza facente parte del comune di Arzignano, situato in provincia del capoluogo veneto.

L’impatto ha coinvolto una Lancia Y, con alla guida una donna, e un autocarro, che avrebbero avuto uno scontro semi frontale.

Fonte foto: Tuttocittà.it Arzignano, il comune in provincia di Vicenza dov’è avvenuto l’incidente nel quale ha perso la vita una donna

L’autista del camion è illeso, anche se sotto shock, mentre per la donna alla guida dell’auto le condizioni sono immediatamente sembrate critiche.

L’arrivo dei soccorsi

A stretto giro sul luogo dell’incidente sono accorsi i vigili del fuoco di Arzignano, impegnati a mettere in sicurezza i mezzi e ad estrarre dalla Lancia Y la conducente, e i sanitari del Suem, che hanno a lungo cercato di rianimare la donna.

Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso, che è purtroppo ripartito vuoto. La conducente, una donna di 43 anni, non si è più risvegliata e i sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Nel mentre la strada è stata chiusa, con polizia locale e i carabinieri che hanno deviato il traffico ed effettuato tutti i rilievi necessari. Le operazioni sono terminate intorno alle 13:30.

Gli incidenti sulle strade italiane

Solo pochi giorni fa, in un altro incidente, è morto un 25enne di Arzignano, che insieme alla donna di oggi va ad aggiornare la triste conta delle vittime sulle strade italiane nel 2023.

L’aggiornamento su questi dati viene fatto dall’Asaps, l’Associazione Amici e Sostenitori della Polizia Stradale, secondo la quale dall’inizio del 2023, nei soli fine settimana (dalla mezzanotte del venerdì alle 24 della domenica) dei primi tre mesi dell’anno, ci sono state già 195 vittime, 73 delle quali con meno di 35 anni.

Un numero che, si spera, possa comunque risultare inferiore rispetto alle 1.489 vittime registrate nel 2022, un anno particolarmente negativo, che ha fatto registrate un aumento sia degli incidenti che delle vittime rispetto all’anno precedente.

Stando ai dati della Polizia stradale infatti, nel 2022 (rispetto all’anno prima) i sinistri stradali sono aumentati del 7,1%, e il numero di vittime è cresciuto dell’11,1%.