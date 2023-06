Donna morta in un incidente in galleria a Campobasso, terribile scontro frontale tra la sua auto e un tir

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Una donna di 47 anni è morta in un violento incidente frontale avvenuto in galleria a Campobasso. L’impatto letale contro un camion ha fatto ribaltare l’auto guidata dalla vittima, che è finita accartocciata sull’asfalto lasciando detriti ovunque sull’asfalto, anche a centinaia di metri. Sul posto è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, oltre delle forze dell’ordine e del 118.

L’incidente in galleria

L’incidente si è verificato poco prima delle 14 di lunedì 5 giugno all’interno della galleria Lama Bianca, lungo la strada statale 87 “Sannitica” che collega Benevento a Termoli, poco prima dell’ingresso per Campobasso.

Fonte foto: Tuttocittà.it La strada statale ‘Sannitica’ dove è avvenuto l’incidente frontale

Stando a quanto riportato dalle testate locali, nello schianto ha perso la vita una 47enne originaria del comune molisano di Cercepiccola, ma che viveva a San Giuliano del Sannio, sempre nella provincia del capoluogo di regione. La donna lascerebbe il compagno e due figli.

I soccorsi

Il personale sanitario arrivato sul posto non ha potuto fare nulla per le gravi ferite riportate dall’automobilista nello schianto. Un’altra persona coinvolta nel frontale sarebbe stata trasportata in codice giallo all’ospedale Cardarelli.

Oltre al 118, sul luogo dell’impatto mortale sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, la polizia municipale di Campobasso e i carabinieri, per permettere il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile, il recupero della salma e i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento. Arrivato dalla procura di Larino anche il magistrato di turno.

In seguito al terribile schianto il traffico è andato in tilt per la momentanea chiusura al traffico della statale in entrambe le direzioni, con la circolazione che è stata deviata in loco sulla Strada Provinciale 53.

