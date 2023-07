Donna morta durante l'alluvione nello Stato di New York: travolta dall'acqua nella Hudson Valley col suo cane

Almeno una persona è morta a causa di una violenta alluvione verificatasi nello Stato di New York, negli Stati Uniti d’America.

Cosa sta succedendo nello stato di New York

L’agenzia ‘LaPresse’ ha fatto il punto della situazione nello Stato di New York, dove forti piogge hanno generato inondazioni estreme nella Hudson Valley di New York provocando la morte di almeno una persona, strade inondate e chiusure stradali forzate nella notte di domenica.

Gran parte del resto degli Stati Uniti nord-orientali ha iniziato a prepararsi per piogge potenzialmente devastanti, previste nelle prossime ore. Mentre la tempesta si spostava verso est, infatti, il National Weather Service ha esteso gli avvisi di inondazione improvvisa nel Connecticut, incluse le città di Stamford e Greenwich, prima di insinuarsi nel Massachusetts. Secondo i meteorologi, alcune aree potrebbero ricevere fino a 12 centimetri di pioggia.

Fonte foto: iStock - baranozdemir Nello Stato di New York si è verificata una violenta alluvione.

Chi è la vittima dell’alluvione a New York

Stando a quanto riferito dal dirigente della contea Steven Neuhaus e riportato dalla ‘NBC’, la vittima dell’alluvione a New York è una donna di 30 anni, che è stata spazzata via dalle acque mentre cercava un terreno più elevato con il suo cane. L’identità della donna non è stata al momento resa nota.

Lo stesso Steven Neuhaus ha dichiarato che le comunità più colpite dall’alluvione sono quelle del villaggio di Highland Falls, dove è morta la donna, Fort Montgomery e West Point.

La testimonianza

La ‘NBC’ riporta anche la testimonianza di Kristen Dyroff O’Dell, residente a Fort Montgomery, che ha raccontato che si trovava fuori città quando si è verificata l’alluvione e che non è stato possibile trovare un modo per entrare in città. Così la donna si ritrova ora lontana dal marito e dai tre suoi giovani ragazzi.

Il suo racconto: “La nostra città è completamente isolata dal resto del mondo in questo momento a causa di smottamenti, doline, strade spazzate via, inondazioni, muri di mattoni che si sgretolano e altro ancora. Sono separato dai miei figli in questo momento, a Monroe, a casa di un amico dopo aver passato 5 ore a provare diversi modi per arrivare a Fort Montgomery. Ogni percorso era impraticabile”.