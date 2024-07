Donna morta da 10 giorni in casa a Teramo, trovata la figlia avvistata mentre si allontanava dall'abitazione

Una macabra scoperta: a Teramo, in via Arno, una donna è stata trovata morta nella sua abitazione. Secondo lo stato di decomposizione del corpo, l’anziana – 75 anni – potrebbe essere morta da 10 giorni. I vicini riferiscono che la figlia, che conviveva con la madre, sarebbe stata vista mentre lasciava l’appartamento intorno alle 13 di domenica 21 luglio. Sul caso indagano i carabinieri.

Donna trovata morta in casa a Teramo

Le notizie sono ancora frammentarie. Nel pomeriggio di domenica 21 luglio una donna di 75 anni è stata rinvenuta cadavere a Teramo nella sua abitazione, in via Arno.

L’allarme era stato dato dai vicini di casa, insospettiti e infastiditi dal cattivo odore che da giorni infestava il condominio anche a seguito delle temperature incandescenti della stagione.

I vicini, infatti, avevano suonato il campanello ma non avevano ottenuto risposta. Quindi, hanno lanciato l’allarme. Quando i carabinieri e i vigili del fuoco sono riusciti a penetrare nell’abitazione hanno fatto la macabra scoperta.

Il corpo di F.D.A. giaceva all’interno dell’appartamento in avanzato stato di decomposizione. Secondo le prime indiscrezioni, dallo stato del cadavere gli inquirenti avrebbero intuito che la morte risalirebbe ad almeno 10 giorni prima del ritrovamento.

L’avvistamento della figlia

Come riporta Il Trafiletto, un vicino ha riferito che la figlia, convivente della 75enne, sarebbe uscita dall’abitazione intorno alle 13. Per ore i carabinieri si sono messi sulle sue tracce mentre i colleghi della scientifica lavoravano all’interno dell’appartamento.

Intorno alle 18, infine, la figlia è stata ritrovata a Giulianova (Teramo). Per il momento non si conoscono le cause del decesso della 75enne, né le dichiarazioni della figlia dopo il suo ritrovamento. Il medico legale è al lavoro per riscontrare eventuali lesioni o per accertare la morte naturale.

Il caso di Taranto

Un caso simile ha avuto luogo a Taranto. Nell’agosto 2023 una donna di 62 anni è stata trovata morta nel suo appartamento dopo l’allarme dato dai vicini.

Come nel caso di oggi, la donna risultava morta da almeno 10 giorni. Il corpo giaceva nel bagno, seduto sul water e presentava alcune ferite.