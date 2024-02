Donna morta carbonizzata a Nuvolera vicino Brescia: la poltrona ha preso fuoco per colpa di una sigaretta

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia in provincia di Brescia. Una donna di 92 anni, Elvira Bonometti, è morta carbonizzata nella sua casa nel Comune di Nuvolera. Il dramma si è consumato nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 febbraio: l’anziana era seduta su una poltrona che ha preso fuoco a causa di un mozzicone di sigaretta.

La donna morta a Nuvolera (Brescia)

L’anziana, che viveva al piano terra di una villetta in via Vespucci nel comune bresciano, non riusciva a dormire e si era seduta su una poltrona per fumare, come riportato dal Giornale di Brescia.

In seguito si sarebbe addormentata e un mozzicone di sigaretta avrebbe innescato un incendio.

Fonte foto: Tuttocitta.it La donna è morta nella sua villetta in via Vespucci a Nuvolera, in provincia di Brescia

A questo punto, le fiamme avrebbero rapidamente avvolto la donna e l’oggetto.

L’intervento della badante

Nell’abitazione si trovava anche la badante della 92enne, svegliata dal fumo provocato dall’incidente.

La donna avrebbe subito chiesto aiuto al figlio della vittima, residente al piano superiore della stessa casa.

Scattato l’allarme al 112, sono intervenuti sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari, i quali però non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Un altro incendio a Livorno

Nella stessa notte un altro incendio ha interessato una palazzina di alloggi popolari a Livorno, in via Città del Vaticano.

Il bilancio al momento è di un morto e 9 intossicati. La vittima si chiamava Milco Santini, 60 anni, deceduto in ospedale a causa del fumo inalato.

Il rogo, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, potrebbe essere partito da una candela accesa durante il blackout scattato nella serata di martedì 27 febbraio, come spiegato anche dal sindaco della città Luca Salvetti.