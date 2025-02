Donna morta a Piedimonte San Germano, bimba va a scuola da sola e lo dice alla maestra: "Mamma non risponde"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, dove una donna è stata trovata morta all’interno della sua abitazione, stroncata da un malore. L’allarme è scattato dopo che la figlia di sette anni, andata a scuola da sola, ha raccontato alla maestra che la mamma era “caduta” e “non rispondeva”.

Donna trovata morta a Piedimonte San Germano

La tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi, venerdì 7 febbraio, a Piedimonte San Germano, paese di 6 mila abitanti in provincia di Frosinone.

Come riporta Frosinone Today, la donna è stata trovata morta all’interno di una abitazione in via Torino.

La tragica scoperta è stata fatta in seguito a una segnalazione partita dalla scuola frequentata dalla figlia della donna.

Bimba va a scuola da sola e lo dice alla maestra

Secondo la ricostruzione riportata da Ansa, la bimba, di sette anni, è andata a scuola da sola dopo aver visto la madre cadere a terra in casa.

Vedendola arrivare non accompagnata dalla mamma come succedeva ogni giorno, una maestra le ha chiesto perché.

La piccola ha risposto che la mamma era caduta e che non rispondeva.

L’allarme e il ritrovamento

Le maestre hanno quindi lanciato l’allarme: prima hanno telefonato a casa della donna, senza ricevere risposta, e poi al padre della bimba, operaio Stellantis che in quel momento era al lavoro.

L’uomo si è precipitato a casa, trovando la moglie a terra: ha chiamato il 118 per ma per la donna non c’era ormai più nulla da fare.

Il personale sanitario ha confermato che si è trattato di un decesso naturale, al loro arrivo la 41enne era già morta.

Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe avuto il malore che l’ha uccisa mentre stava preparando la figlia per portarla a scuola.