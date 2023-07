Donna morta a Neoneli vicino Oristano in un incidente: l'auto si ribalta, ferito il marito che era con lei

Una donna di 75 anni, Vittoria Murgia, ha perso la vita a Neoneli, in provincia di Oristano, dopo che l’auto nella quale viaggiava con il marito è finita fuori strada ribaltandosi. L’uomo, Domenico Silvestro Piras, 80 anni, era alla guida quando a causa di un malore ha perso il controllo del veicolo.

L’incidente

Da quanto emerge dalle prime ricostruzioni dei carabinieri sulla dinamica dell’incidente, l’anziano si sarebbe sentito improvvisamente male, per cause ancora in fase di accertamento, intorno alle 14 di martedì 4 luglio, all’altezza del chilometro 43 della statale 388, nel territorio del comune nell’Oristanese.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il comune sardo di Neoneli nell’Oristanese, dove è avvenuto l’incidente mortale

Stando alle prime informazioni riportate dalla ‘Nuova Sardegna’, l’auto stava percorrendo un rettilineo in direzione Neoneli, dove i coniugi sono residenti, quando si è ribaltata autonomamente senza coinvolgere altri veicoli. Sull’asfalto non ci sarebbero segni di frenata.

In seguito al malore, la Volkswagen Polo con a bordo la coppia di anziani è finita fuori dalla carreggiata, cappottandosi. L’anziana è rimasta intrappolata nell’abitacolo ed è morta poco dopo l’arrivo del personale medico del 118.

Secondo quanto riportato dall”Unione Sarda’, l’80enne sarebbe stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale di Nuoro, dove si troverebbe ricoverato in gravi condizioni.

Come riferito dal sito locale ‘Linkoristano’, Piras sarebbe noto nella zona in quanto era stato proprietario di un distributore di carburanti.

Accertamenti in corso

Oltre all’intervento immediato dei soccorsi sul posto sono arrivati anche vigili del fuoco e forze dell’ordine. I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati affidati ai carabinieri del Nucleo radiomobile di Ghilarza.

Per permettere gli accertamenti l’Anas è intervenuta con due squadre chiudendo il tratto di strada, tra i comuni di Busachi e Ulà Tirso.

L’incidente sulla Ss33 del Sempione

Nella giornata di martedì 4 luglio un’altra vittima della strada rimasta intrappolata nell’auto è stata registrata sulla Ss33 de Sempione tra i comuni piemontesi di Villadossola e Domodossola .

A perdere la vita in ospedale un uomo dopo essere stato trasportato in codice rosso in seguito a un violento frontale tra la sua auto e un tir. La vittima è rimasto a lungo incastrato tra le lamiere prima di essere liberato, ma arrivato in elisoccorso all’ospedale di Novara è morto poco dopo.