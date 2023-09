Donna morta investita a Milano da camion dei rifiuti Amsa: trascinata per metri, corsa al San Raffaele inutile

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Travolta dal camion dei rifiuti. Lunedì 18 settembre, in via Trasimeno a Milano, una donna di 75 anni è morta investita da un mezzo dell’azienda Amsa, che si occupa della nettezza urbana. Soccorsa dal 118 mentre si trovava in arresto cardiocircolatorio, è stata trasportata in codice rosso al San Raffaele, dove è deceduta. La polizia locale è sul posto per gli accertamenti.

L’incidente

La donna, secondo quanto riportato dall’agenzia Nova, è stata investita intorno alle 11 di lunedì 18 settembre.

L’incidente è avvenuto in via Trasimeno, nel quartiere Adriano di Milano.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La vittima è stata agganciata dalla parte posteriore del camion compattatore Amsa, riportando traumi multipli.

Sul luogo, oltre alla polizia locale, anche un’automedica e due ambulanze.

La 75enne è morta all’ospedale San Raffaele, dove era arrivata in codice rosso.

Sei morti investiti da mezzi pesanti a Milano nel 2023

Il bilancio dei morti investiti da mezzi a pesanti a Milano nel 2023 inizia a diventare pesantissimo.

Come ricordato dall’agenzia LaPresse, la 75enne è la sesta vittima in nove mesi.

Ecco l’elenco:

Veronica D’Incà, 38 anni: morta il 1° febbraio mentre era in bici, investita da un camion all’angolo tra piazzale Loreto e Viale Brianza;

38 anni: morta il 1° febbraio mentre era in bici, investita da un camion all’angolo tra piazzale Loreto e Viale Brianza; Li Tjianjiao, 55 anni: morto l’8 maggio quando è stato urtato mentre era in bici da un tir in via Comasina, trascinandolo per circa 300 metri;

55 anni: morto l’8 maggio quando è stato urtato mentre era in bici da un tir in via Comasina, trascinandolo per circa 300 metri; Cristina Scozia, 39 anni: morta il 21 aprile in corso di Porta Vittoria, sempre in sella alla sua bicicletta quando è stata investita da una betoniera che stava passando in via Francesco Sforza;

39 anni: morta il 21 aprile in corso di Porta Vittoria, sempre in sella alla sua bicicletta quando è stata investita da una betoniera che stava passando in via Francesco Sforza; Alfina D’Amato, 60 anni: morta il 22 giugno per le ferite riportate dopo essere stata investita da una betoniera in piazza Francesco Durante, anche lei era in bici;

60 anni: morta il 22 giugno per le ferite riportate dopo essere stata investita da una betoniera in piazza Francesco Durante, anche lei era in bici; Francesca Quaglia, 28 anni: morta il 29 agosto mentre era in sella alla sua bici, travolta da un tir in vale Emilio Caldara, in zona Porta Romana.

La stretta annunciata dal sindaco Giuseppe Sala

Dopo la morte di Cristian Scozia, il Comune di Milano guidato da Giuseppe Sala aveva annunciato una stretta sulla circolazione sui mezzi pesanti in città.

Sotto accusa in particolare gli angoli ciechi e l’assenza di dispositivi per il loro controllo da parte degli autisti.