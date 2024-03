Donna investe l'ex a Taranto: l'uomo è rimasto ferito, lei è agli arresti domiciliari per tentato omicidio

A Taranto una donna di 46 anni ha investito il suo ex, poi gli ha urlato contro ed è scappata a piedi insieme alla figlioletta. L’uomo è stato soccorso e non è in pericolo di vita. A lei è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari per tentato omicidio, ma la sua posizione potrebbe presto aggravarsi ulteriormente.

Donna investe un uomo a Taranto

“Come mai non ti ho ammazzato? Come mai non sei morto?” Così, secondo il racconto di alcuni testimoni citati dall’Ansa, avrebbe urlato la donna subito dopo avere investito il suo ex compagno. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di venerdì 22 marzo.

Il tentato omicidio è andato in scena all’incrocio tra via Monfalcone e via Mazzini. L’uomo si trovava sul marciapiede davanti a un bar.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il cerchio rosso indica la zona in cui è avvenuto il tentato omicidio: il centro della città di Taranto.

Quando è stato investito è rimasto incastrato sotto l’auto ed è riuscito a liberarsi grazie all’intervento di alcuni passanti. I presenti hanno chiamato i soccorsi.

Per la vittima ferite guaribili in 20 giorni

Un’ambulanza è giunta sul posto, ha stabilizzato l’uomo e l’ha trasportato d’urgenza in pronto soccorso. Le sue ferite sono state giudicate guaribili in 20 giorni.

Dopo il fatto, la donna è scesa dall’auto ed è scappata a piedi insieme alla figlia di 7 anni. Alcune ore più tardi, la 46enne si è presentata presso una caserma dei carabinieri accompagnata dal sul avvocato.

Richiesta la custodia cautelare in carcere

La donna è ora agli arresti domiciliari in attesa di essere interrogata dal giudice delle indagini preliminari. Nella richiesta di convalida del fermo, il pubblico ministero Enrico Bruschi ha chiesto al giudice che la misura della custodia cautelare venga applicata in carcere.

L’interrogatorio di garanzia al cospetto del gip Benedetto Ruberto avverrà nella giornata di lunedì 25 marzo.