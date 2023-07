Donna incinta di nove mesi trovata morta in casa a Rosarno: inutili i soccorsi, aperta un'inchiesta

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragedia a Rosarno, nel Reggino. Una donna incinta di 31 anni, al nono mese di gravidanza, è stata trovata morta nella sua abitazione. A trovarla il marito al rientro a casa: l’uomo l’ha portata in ospedale, ma per la donna e il bimbo che portava in grembo non c’è stato niente da fare. In corso le indagini.

Donna incinta trovata morta a Rosarno

Il fatto è avvenuto nella giornata di sabato 29 luglio a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. Secondo quanto riporta Ansa, sarebbe stato il marito, di nazionalità nigeriana, a trovare la moglie morta, anch’essa nigeriana, quando è tornato a casa.

La donna, di 31 anni, era al nono mese di gravidanza. Il marito l’avrebbe trovata priva di vita all’interno della loro abitazione.

Fonte foto: Tuttocittà.it La tragedia a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria

La corsa in ospedale

Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe caricato la donna in auto e l’avrebbe trasportata all’ospedale di Polistena, per un disperato tentativo di rianimarla.

I medici, però, hanno potuto soltanto constatare il decesso della donna e del feto che portava in grembo. Ancora ignote le cause della morte.

Le indagini

Sulle cause del decesso della 31enne indaga la Procura di Palmi, che ha aperto un’inchiesta, affidando le indagini ai carabinieri.

Secondo quanto si è appreso, l’esame esterno del cadavere non avrebbe rivelato segni di violenza. Spetterà all’autopsia, disposta dal pm titolare delle indagini, fare luce sul decesso della donna.