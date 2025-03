Donna fuori di sé picchia un'infermiera con la stampella a Messina: caos in ospedale, colpiti anche gli agenti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una donna di 57 anni è stata arrestata a Messina per lesioni ai danni di un’infermiera. L’incidente è avvenuto al Pronto Soccorso del Policlinico, dove la donna ha colpito l’operatrice sanitaria con una stampella. L’intervento immediato della Polizia ha evitato conseguenze peggiori.

Dettagli dell’incidente

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato mentre la donna attendeva di essere visitata al triage. In preda alla furia per l’attesa, ha colpito l’infermiera al ginocchio destro, causando lesioni giudicate guaribili in 4 giorni. Nonostante i tentativi di calmarla, la donna ha continuato a minacciare chiunque le si avvicinasse.

Intervento della Polizia

Il personale del Posto Fisso di Polizia presso il Policlinico e gli agenti delle Volanti sono intervenuti prontamente. Durante l’intervento, un agente è stato colpito al torace, riportando una prognosi di 3 giorni. La donna è stata arrestata in flagranza di reato per lesioni e indagata per oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Conseguenze legali

In attesa dell’udienza di convalida, l’Autorità Giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari per la donna. Si ricorda che, in base al diritto di cronaca, l’indagata è da presumersi innocente fino a sentenza definitiva. Il processo si svolgerà in contraddittorio, e potrebbe concludersi con l’assoluzione dell’imputata.

Fonte foto: IPA