Donna fa il bagno nella Fontana di Trevi e aggredisce due vigili, il sindacato: "Noi assistenti dei bagnanti"

Prima il bagno nella Fontana di Trevi, poi l’aggressione. Alla turista in visita a Roma probabilmente non andava giù l’essere redarguita dalle forze dell’ordine con l’invito a lasciare la monumentale fontana, per questo ha reagito con violenza all’intervento dei vigili. Chi era presente ha ripreso la scena e subito dopo le immagini dell’episodio hanno fatto il giro del web e dei social network.

Il bagno nella Fontana di Trevi, poi l’aggressione

Le immagini sono riportate sui social dalla community ‘Welcome To Favelas’ in due video distinti.

Nel primo vediamo una donna fare il bagno in reggiseno nella popolare fontana romana, recentemente presa di mira dagli ambientalisti, quando viene raggiunta nell’acqua da un agente.

Fonte foto: ANSA

La donna ha colpito l’agente con uno schiaffo mentre usciva dal bordo della Fontana. Subito dopo è intervenuta una vigilessa che ha avuto decisamente la peggio.

L’agente, infatti, è stata colpita all’addome con un calcio dalla donna ed è caduta sul pavimento. Subito dopo sono intervenuti altri agenti che hanno fermato la presunta turista.

La sanzione e la denuncia

Come riporta ‘Roma Today’, la donna è stata poi portata via da altri agenti. Secondo il regolamento della polizia locale di Roma Capitale, la presunta turista rischierebbe una sanzione di 450 euro.

Ancora, visto il suo comportamento, la donna potrebbe essere denunciata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’episodio ha scatenato tanta indignazione e la reazione del sindacato Sulpl Roma- Cse Flpl -Diccap.

La rabbia del sindacato

‘Roma Today’ riporta le parole del sindacato della polizia locale: “Sono anni che facciamo da ‘assistenti ai bagnanti’ con fischietti e tuffi vari”.

Nel comunicato, il sindacato ribadisce che da anni è stato chiesto che la discesa a bordo della Fontana “fosse contingentata e disciplinata” con scaglioni di piccoli gruppi per garantire la possibilità di un maggiore controllo, magari con “il pagamento di un piccolo contributo”.

Un esempio che il sindacato prende “da altre città” che considera “più evolute”, una richiesta “a tutela delle loro ricchezze turistiche”.

Infine, l’appello ai politici: “È così difficile per i politici che amministrano questa città fare come fanno i loro colleghi altrove?”.