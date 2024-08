Donna di 40 anni scomparsa nel Salento, la famiglia: "Siamo disperati". Il giallo dei messaggi social

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Da oltre una settimana, familiari e amici non hanno più alcuna notizia di Anita Monika Profico, 40enne di origini polacche scomparsa nel basso Salento. L’ultima volta, la donna è stata vista a Barbarano del Capo, frazione del comune di Morciano di Leuca, in provincia di Lecce. Si indaga sugli ultimi post social apparsi sui suoi profili – forse fasulli – in cui si parla di problemi con il marito.

Donna scomparsa nel Salento

Inizialmente si è pensato a un allontanamento volontario, ma dopo una settimana senza riuscire a contattarla, la famiglia ha denunciato la scomparsa di Anita Monika Profico.

La donna, 40enne di origini polacche, vive nel basso Salento assieme al marito e alla famiglia. L’ultima volta è stata vista nella frazione Barbarano del Capo del comune di Morciano di Leuca.

Quando si è allontanata, nel territorio di Lecce, aveva con sé una piccola valigia nera e una borsa con all’interno tutti i propri documenti. È dalla giornata di giovedì 22 agosto 2024 che si sono perse le tracce della donna, irrintracciabile al telefono e sui social.

L’ultimo post di Anita Profico

Il caso si sta trasformando in un giallo in seguito ad alcuni post pubblicati sui social a nome di Anita. “Sono scappata, non cercatemi. Mio marito era un uomo violento. Ho rischiato di morire” si legge.

In seguito, la foto della carta d’identità della donna, e un ulteriore messaggio: “Ripeto! Sono andata via perché sono stata maltrattata e picchiata dal marito”.

Nello stesso post, la presunta Anita, spiega che “non posso accedere ai miei dati che mi ha preso il cellulare e viola la mia privacy scrivendo questi stupidi post di scomparsa. Ho già contattato la mia famiglia!”.

Gli investigatori non escludono si tratti di un profilo fake e proseguono le indagini per rintracciare la donna e ricostruire le dinamiche della sua scomparsa.

L’appello della famiglia

A far dubitare sulla veridicità dei post comparsi sui social è il riferimento alla famiglia che dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia dalla donna e prosegue le sue ricerche.

“La nostra famiglia è disperata” è l’appello pubblicato e condiviso sui social da familiari e amici di Profico. “Siamo molto preoccupati e stiamo facendo tutto il possibile per ritrovarla, in collaborazione con le autorità. Ma abbiamo bisogno di tutti” si legge.

Nel post diffuso dalla famiglia vengono indicati anche i numeri di telefono della sorella e del marito, da contattare in caso di informazioni utili a ritrovare la donna scomparsa.