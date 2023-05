Donna di 30 anni trovata morta in casa in centro a Cassino: è stata uccisa a coltellate

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Nuovo drammatico femminicidio in Italia: è avvenuto nella giornata di oggi, sabato 27 maggio 2023, a Cassino. In un appartamento non distante dal centro è stato trovato il corpo senza vita di una donna di 30 anni. In corso accertamenti da parte delle autorità.

Il corpo della 30enne trovato in casa in Via pascoli

Stando a quanto riportano fonti locali e Il Messaggero, il dramma si è consumato in un appartamento di Via Pascoli a Cassino, comune italiano di circa 35.000 abitanti della provincia di Frosinone nel Lazio.

Viene riferito che il corpo di una donna di 30 anni, a quanto pare originaria della Repubblica Dominicana, è stato ritrovato senza vita. A dare l’allarme, poco prima delle ore 14.00 di oggi, sarebbe stato un addetto alla verifica del gas.

Cassino è la seconda città della provincia di Frosinone per numero di abitanti

Arrivato sul posto, l’uomo avrebbe notato la porta aperta dell’appartamento e, una volta entrato, ha scoperto il cadavere della donna.

La donna sarebbe stata uccisa a coltellate

Dalle prime ricostruzioni, sembra che la donna sia stata uccisa con numerose coltellate inferte sul suo corpo. Sul posto sono arrivate unità della polizia e della scientifica, già al lavoro per ricostruire la vicenda.

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti dovranno tenere conto di un altro elemento emerso in queste ore: sembra infatti che la vittima fosse una prostituta e che quell’appartamento fosse usato come casa d’appuntamenti. Alcuni vicini, viene riferito, si sarebbero lamentati del viavai di donne.

Gli agenti, inoltre, starebbero verificando se chi ha ucciso la 30enne può aver gettato il coltello nella spazzatura.

I dati sui femminicidi in Italia nel 2023

In attesa che venga fatta luce sul mistero di Cassino, la morte della 30enne va ad aggiungersi alle già tante raccontate nel corso di questa prima parte di 2023.

Stando agli ultimi dati relativi ai femminicidi in Italia, al 22 maggio 2023 sono state registrate 43 vittime donne, di cui 37 uccise in ambito familiare/affettivo. Di queste, 22 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner.

Per le donne vittime di violenza o stalking, è attivo il servizio pubblico Telefono Rosa: il numero da chiamare, gratuito e attivo 24 h su 24 con operatrici specializzate nelle richieste di aiuto e sostegno delle vittime, è il 1522.