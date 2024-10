Donna denuncia violenza sessuale fuori una discoteca di Genova, fermati due 20enne: uno aveva organizzato fuga

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una donna ha denunciato di aver subito violenza sessuale fuori una discoteca di Genova a Ferragosto. La vittima aveva già raccontato quanto successo agli investigatori, che hanno in seguito fermato due giovani. Uno dei due aveva recentemente acquistato un biglietto aereo per l’estero. Dalle telecamere è giunta un ulteriore conferma: la 30enne è stata anche drogata.

Violenza sessuale a Genova

Una donna di 30 anni ha denunciato la violenza subita fuori da una discoteca di Genova. I fatti risalgono ad agosto, nello specifico a Ferragosto. Il racconto della vittima è stato confermato dalle videocamere di sicurezza poste fuori la struttura.

La giovane ha inoltre detto di essere stata drogata. La ricostruzione infatti è avvenuta in uno stato confusionale. Gli investigatori, coordinati dalla pm Valentina Grosso, hanno confermato quanto accaduto.

Fonte foto: Tuttocittà.it Denuncia violenza sessuale a Genova: due fermati per rischio fuga

Ulteriori prove sono giunte dall’Ospedale Galliera, dove la 30enne è stata portata per accedere al centro specializzato per le violenze sessuale. Qui è stato attivato il “protocollo rosa” (come nel caso della giovane 16enne che ha denunciato un abuso, sempre a Genova, lo scorso agosto) e dai primi accertamenti sono state evidenziate lesioni compatibili con l’aggressione.

Il racconto della serata

La giovane aveva immediatamente denunciato la violenza sessuale avvenuta a Ferragosto. Il suo racconto è stato ascoltato e verificato.

La dinamica è piuttosto comune. La 30enne ha incontrato i due giovani accusati in una serata in discoteca. Ha passato del tempo con loro, bevendo alcuni drink. Uno di questi potrebbe essere stato contaminato.

Infatti una volta fuori, la giovane appariva frastornata. Ha quindi ipotizzato di essere stata drogata. Dalle immagini delle videocamere si vedono i due trascinare la vittima in un vicolo.

Il tentativo di fuga

I due giovani sono stati individuati e fermati. A confermare la loro presenza al momento della violenza sia le immagini di videosorveglianza che i loro cellulari, sul quale erano presenti ancora le prove della violenza.

I due sono un 19enne e un 21enne, ora in carcere in maniera preventiva. In attesa del processo, si è ritenuto necessario il fermo per il rischio di fuga. Infatti uno dei due aveva recentemente acquistato un biglietto aereo per l’estero.