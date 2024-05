Donna caduta dal ponte sull'autostrada A4 a Vigonza, omicidio: il compagno l'avrebbe spinta giù dal cavalcavia

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

All’alba di mercoledì 19 maggio, il corpo di una donna è stato rinvenuto sul tratto dell’autostrada A4 che attraversa il comune di Vigonza, vicino Padova, in Veneto. La prima ipotesi è stata quella di un suicidio, di una caduta volontaria dal cavalcavia. Ma le indagini delle forze dell’ordine hanno confermato che si tratta di un omicidio: è stato il compagno della vittima a spingerla giù dal ponte che sovrasta la strada.

Donna cade dal cavalcavia dell’autostrada A4 a Vigonza

Svolta nelle indagini su quello che, inizialmente, sembrava un suicidio. Il corpo di Giada Zanola, 34enne abitante a Vigonza, è stato ritrovato sul tratto veneto dell’autostrada A4.

La vittima è precipitata da un’altezza di circa 15 metri dal cavalcavia di via Prati, alle porte di Padova: alcune automobili sono riuscite a evitarla, ma l’impatto con un camion è stato letale.

Fonte foto: Tuttocittà.it La tragedia sul tratto dell’A4 di Vigonza, alle porte di Padova

Quello che, in un primo momento, sembrava un gesto estremo, si è rivelato un omicidio in seguito alle indagini degli agenti della Polstrada di Padova e Venezia e della Squadra mobile della Questura di Padova.

Le analisi condotte dalla polizia scientifica hanno riscontrato elementi riconducibili all’ipotesi di omicidio.

Il Pm a capo delle indagini ha proceduto dunque all’interrogazione del compagno della donna che, in seguito ad alcune ammissioni, è stato fermato per omicidio volontario.

È omicidio: il compagno l’ha spinta dal ponte

Si trova attualmente in carcere, indagato per omicidio volontario il compagno 39enne di Giada Zanola.

La coppia italiana, che viveva insieme nel comune Veneto con un bambino di 3 anni, pare fosse in crisi già da tempo.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia, emerse durante l’interrogatorio dell’uomo, la tragedia si sarebbe consumata al culmine di una lite.

I due si trovavano in auto, non poco distanti dalla propria abitazione, quando la discussione si è accesa. A quel punto, l’uomo avrebbe fermato il veicolo per spingere la compagna giù dal ponte, verso l’autostrada sottostante.