Donna cade in una baita a Valtorta vicino a Bergamo e muore: il cadavere trovato dal nipote

Una donna di 63 anni di Val Brembilla è morta nella mattinata di giovedì 9 luglio. Il decesso si è verificato a Valtorta, in provincia di Bergamo, in una baita in località Valle Grobbia.

La scoperta della salma

Dalla prima ricostruzione è emerso che la donna era in montagna con il marito e un suo nipotino. Ed è stato proprio quest’ultimo, intorno alle 9 di mattina, a trovare la nonna in camera, senza vita.

La 63enne, prima di morire, avrebbe battuto la testa sull’uscio della porta, dove ci sono dei gradini.

Non è chiaro però se a provocare il decesso sia stata la caduta oppure sia stato un malore.

Gli accertamenti

Gli accertamenti sono stati effettuati dai carabinieri di piazza Brembana e la salma è già stata restituita alla famiglia. La donna era originaria di Valtorta.

I soccorsi

Sul posto è intervenuto anche il Soccorso alpino della VI Delegazione Orobica e l’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Il personale sanitario, però, non ha potuto fare altro che constatare la morte della donna.

Dopo l’autorizzazione da parte del magistrato, la 63enne è stata trasportata per una ventina di minuti con la barella fino alla strada e poi in camera mortuaria a Valtorta. L’intervento è finito poco prima delle 14 con il rientro dei soccorritori