Donna arrestata per l'incidente a Santo Stefano di Cadore: forse stava usando il cellulare alla guida

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

È stata arrestata la donna che ieri, a bordo di un’Audi nera, ha travolto una famiglia e ucciso tre persone. L’ipotesi al vaglio è guida ad alta velocità e uso improprio del cellulare. Se fosse confermato, la donna distratta non avrebbe avuto il tempo di frenare di fronte alla famiglia che stava attraversando la strada.

Trasformato lo stato di fermo in arresto

L’incidente a Santo Stefano di Cadore ha trovato un responsabile. Lo stato di fermo della donna, cittadina tedesca di 30 anni, è stato trasformato in arresto in seguito a indagini. Secondo i Carabinieri, sopraggiunti sul luogo dell’impatto, l’ipotesi è di guida distratta e ad alta velocità.

L’arresto è avvenuto in seguito alle indagini sul luogo dell’incidente. Il quadro indiziario presentato si caratterizza per l’alta velocità del veicolo, le testimonianze raccolte, la mancanza di segni di frenata e la violenza dell’urto. La concomitanza di queste ha ucciso tre persone: Mariagrazia Zuin, il genero Marco Antoniello e il piccolo Mattia, di appena due anni.

Fonte foto: ANSA Sul luogo dell’incidente i soccorsi delimitano la zona di indagine

Analisi e accertamenti

Al momento il cellulare della donna tedesca è stato sequestrato e sarà sottoposto a un’analisi sul suo utilizzo. Se questa dovesse dare come risultato un uso improprio durante la guida, la donna a bordo dell’Audi sarebbe accusata di reato di omicidio stradale (colposo) plurimo con aggravante.

Oltre al telefono della donna, si attendono i risultati di altre analisi. Nella giornata di oggi dovrebbero giungere i responsi di esami sul sangue per l’accertamento di uso di alcool o altre sostanze stupefacenti. Si cercano insomma le cause della distrazione alla guida della donna.

Il bilancio dell’incidente

Non è cambiato il bilancio delle vittime del drammatico incidente: tre morti, tra cui un bimbo di due anni, il padre di 48 anni e la nonna di 65. Restano fuori pericolo la mamma e il nonno. La donna ha riportato ferite non gravi, mentre l’anziano che si trovava più indietro era stato colpito da un malore, ma è fuori pericolo.

Anche la donna alla guida dell’Audi era stata trasportata in ospedale con ferite lievi. Si trovava però in stato di shock per l’incidente appena causato. Dopo le indagini sul posto è scattato l’arresto e ora si attendono i risultati degli esami per configurare il reato e le eventuali aggravanti.