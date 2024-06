Donna annega in mare a Ladispoli dopo l'urto sugli scogli mentre fa il bagno, l'amica salvata dalla polizia

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia nelle acque di Ladispoli, dove una donna di 62 anni ha perso la vita mentre faceva il bagno in mare in compagnia di un’amica. Si chiamava Maria Sara Petracca. L’altra donna è stata invece salvata da tre agenti della polizia municipale locale.

La donna morta in mare tra gli scogli a Ladispoli

Il drammatico episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 13 giugno, nella cittadina balneare non distante da Roma.

La vittima sarebbe morta affogata dopo essere rimasta incastrata fra gli scogli in seguito a una caduta, come riportato dall’edizione locale del Corriere della Sera.

Fonte foto: Tuttocitta.it La tragedia è avvenuta a Ladispoli, vicino Roma

Non avrebbe quindi avuto la possibilità di riemergere nonostante l’acqua non fosse alta in quel punto.

Si chiamava Maria Sara Petracca e insegnava nella scuola media di Capranica, in provincia di Viterbo.

Il salvataggio dell’amica

Insieme alla 62enne c’era anche una sua amica e collega di 53 anni, Marina Atzori.

La donna è stata ricoverata in stato di choc all’Aurelia Hospital, dopo essere stata trasportata in codice rosso con un’ambulanza.

Avrebbe cercato di aiutare la conoscente, senza tuttavia riuscire a recuperarla e ritrovandosi a sua volta in pericolo.

A salvarla, l’intervento perentorio di tre agenti della polizia municipale di Ladispoli, che si sono tuffati in acqua per prestare soccorso.

Recuperato il corpo della vittima

Il corpo della vittima è stato recuperato dagli stessi vigili urbani, con l’aiuto di altre persone.

Le due inseganti si trovavano in vacanza al mare dopo la conclusione dell’anno scolastico.