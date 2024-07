Donna aggredita e violentata mentre torna dalla sagra di paese a Marcaria vicino Mantova, arrestato 24enne

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Stava tornando a casa in bicicletta dalla sagra del paese quando è stata bloccata, trascinata in una zona appartata e violentata. È quanto avvenuto l’altro giorno a Campitello di Marcaria, a ovest di Mantova, un nuovo, grave episodio di violenza sessuale per il quale è stato arrestato un ragazzo di 24 anni.

Violenza sessuale a Campitello di Marcaria

L’episodio è avvenuto alcuni giorni fa nel pieno della notte a Campitello, frazione di Marcaria, in provincia di Mantova.

Secondo la ricostruzione dei fatti riportata da Il Giorno, la vittima, una donna di 55 anni residente in zona, stava tornando a casa in bicicletta dopo aver trascorso la serata alla festa del paese.

Fonte foto: Tuttocittà.it La violenza sessuale a Campitello di Marcaria, in provincia di Mantova

L’aggressore l’avrebbe seguita e poi bloccata, spingendola giù dalla bici. Quindi l’avrebbe trascinata in una zona appartata e immobilizzata a terra, costringendola a subire atti sessuali.

L’intervento dei vigilantes

Solo il passaggio casuale in zona di due guardie giurate ha permesso alla vittima di divincolarsi dall’aggressore e di allontanarsi. I vigilantes hanno soccorso la 55enne e chiamato i carabinieri, mentre l’uomo si è dato alla fuga nei campi.

La donna è stata quindi trasportata all’ospedale di Mantova, dove le sono state riscontrare lesioni compatibili con la violenza subita.

Arrestato un 24enne

Come riporta Mantova Uno, i carabinieri di Marcaria giunti sul posto hanno subito avviato le ricerche, riuscendo in breve tempo a rintracciare e bloccare l’aggressore, trovato mentre si nascondeva dietro la siepe di un’abitazione nelle vicinanze.

L’uomo, un 24enne di origini pakistane residente in provincia di Ferrara, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale e portato in carcere.

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Mantova ha poi convalidato l’arresto e disposto per il giovane la misura della custodia cautelare in carcere.