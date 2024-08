Donna aggredita da un pitbull a Mesagne mentre porta a passeggio il suo cane: era sfuggito al suo padrone

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Donna aggredita da un pitbull mentre porta a passeggio il suo cane: è successo a Mesagne, provincia di Brindisi. La 40enne stava camminando con il suo cane, un husky tenuto al guinzaglio, quando improvvisamente sia la donna che il suo animale sono stati attaccati da un altro cane sfuggito al suo padrone. Entrambi avrebbero riportato ferite gravi. Secondo le prime indiscrezioni, il proprietario del pitbull sarebbe stato denunciato.

Donna aggredita da un pitbull a Mesagne

L’episodio ha avuto luogo lunedì 12 agosto a Mesagne, in provincia di Brindisi. Nel tardo pomeriggio una donna stava passeggiando in via Pacinotti insieme al suo cane, un siberian husky.

Improvvisamente sia la donna che il suo animale sono stati attaccati da un pitbull, che ha azzannato la prima ad un braccio e il cane a una zampa e sul collo.

Fonte foto: TuttoCittà.it

Secondo la ricostruzione dell’edizione locale del Corriere della sera, a scongiurare il peggio sarebbe stato l’intervento di un uomo, un residente, che dal suo balcone ha assistito alla scena.

L’uomo ha gettato dell’acqua sul pitbull, che si è subito dato alla fuga. Successivamente la donna e l’husky sono stati soccorsi da alcuni passanti che hanno composto il numero del 118.

Come stanno la donna e il suo cane

Come già detto, la donna è stata azzannata al braccio, mentre il suo cane ha riportato ferite al collo e a una zampa. L’animale è stato subito trasportato in una clinica veterinaria.

La 40enne è stata trasportata in ospedale, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico per rimarginare la ferita causata dal morso. Il personale medico ha dovuto applicare 30 punti di sutura.

Le indagini e la denuncia

Le dinamiche dell’incidente sono oggetto di indagine da parte della polizia e dei vigili urbani. Secondo una prima ricostruzione pubblicata dal Corriere della sera, il pitbull sarebbe scappato dalla casa del proprietario in un momento in cui quest’ultimo avrebbe lasciato la porta d’ingresso aperta.

Come riporta Telesveva, il proprietario del pitbull sarebbe stato denunciato. Recentemente a L’Aquila un pitbull ha aggredito tre persone all’interno di un’abitazione, compresa la sua padrona, ridotta in condizioni gravi.