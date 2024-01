Donna accoltellata in un autogrill sull'A1 vicino Natale: fermato l'ex marito, gli ultimi aggiornamenti

Forse ti può interessare

Tenta di accoltellare la ex a Giugliano vicino Napoli, arrestato: la donna aveva il bimbo di 7 mesi in braccio

A Giugliano in Campania (provincia di Napoli) un uomo ha tentato di accoltellare la ex mentre quest'ultima teneva in braccio il loro bimbo di 7 mesi