Donna accoltella il compagno ad Arco vicino Trento al culmine di una lite: arrestata dai carabinieri

Una discussione tra fidanzati è culminata in un accoltellamento. L’episodio è accaduto domenica 23 luglio a Linfano, non lontano da Arco, in provincia di Trento. Protagonisti un 40 italiano e una donna poco più giovane di nazionalità romena. Quest’ultima, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, ha accoltellato il compagno a una mano.

L’aggressione dopo un litigio acceso

L’aggressione è arrivata al termine di una violenta discussione. Al termine dell’acceso confronto tra i due, la donna ha impugnato un coltello e ha colpito il 40enne italiano, rimasto ferito a una mano.

L’uomo, infatti, ha cercato di difendersi dal fendente con la mano rimasta ferita e poi medicata presso il Pronto soccorso dell’ospedale di Rovereto, dove è arrivato con un’ambulanza.

La donna è stata arrestata dai carabinieri

Il 40enne è stato medicato al Pronto soccorso mentre la donna, come riporta il quotidiano locale L’Adige, è stata arrestata dai carabinieri su ordinanza del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rovereto Viviana Del Tedesco.

Nelle prossime ore la donna comparirà davanti al Giudice per le indagini preliminari per la convalida dell’arresto. Non è escluso che per lei possa scattare l’accusa di tentato omicidio, ma saranno i magistrati a valutare l’accaduto sulla base dei referti medici e della testimonianza della vittima.

Oltre, ovviamente, al racconto da parte della donna, che sarà utile a ricostruire un quadro completo dell’accaduto.

Fonte foto: Tuttocittà L’episodio è accaduto ad Arco, in provincia di Trento

Il ferito è stato medicato al Pronto soccorso

L’uomo è stato portato in ospedale dal personale di Trentino Emergenza intervenuto sul posto e ha ricevuto le cure del caso alla mano ferita. L’episodio è accaduto verso le 10 del mattino di domenica 23 luglio in una casa nella zona di Linfano, ad Arco.

La donna è stata arrestata dai carabinieri ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria per essere ascoltata.

In seguito, il Giudice per le indagini preliminari di Rovereto (in provincia di Trento) si pronuncerà sulla convalida dell’arresto e sull’eventuale misura cautelare.