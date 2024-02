Donna 70enne morta travolta dal balcone dopo il cedimento a Roma nella frazione Selvotta in zona Laurentina

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Tragedia a Roma. Una donna 70enne è morta travolta dal cedimento di una parte del balcone sopra al suo in una villetta di via Bisaccia, in zona Laurentina, giovedì 15 febbraio intorno all’ora di pranzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre di Pomezia e dell’Eur che hanno individuato e raggiunto tra le macerie il cadavere della vittima. Inutili i soccorsi: sul posto anche la polizia.

Il crollo del balcone

Secondo quanto riferito da Roma Today, una donna è morta schiacciata dal balcone della sua villetta, crollato durante dei lavori in casa, in via Bisaccia, nella frazione di Selvotta, tra Roma e Pomezia, a ridosso della zona Laurentina.

Il cedimento sarebbe avvenuto intorno alle ore 12.

Fonte foto: Tuttocittà.it Tragedia in via Bisaccia, nella zona di Selvotta a Roma

L’allarme lanciato dagli operai

A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni operai, impegnati nei lavori di ristrutturazione al primo piano della villetta.

A un certo punto, per cause da accertare e che al momento sono al vaglio della polizia e dell’ispettorato del lavoro, la parte in cemento calpestabile del balcone soprastante è crollata.

Inutili i soccorsi

Dopo l’allarme i soccorritori sono arrivati sul posto: oltre al personale del 118 anche quello dei vigili del fuoco, delle squadre dell’Eur e di Pomezia.

I pompieri avrebbero quindi individuato tra le macerie il cadavere della vittima: inutili i soccorsi.