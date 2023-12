Donald Tusk nominato primo ministro della Polonia: il suo avversario Morawiecki non ha ottenuto la fiducia

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Donald Tusk è il nuovo primo ministro della Polonia. Il leader centrista è stato scelto dal parlamento dopo che il suo avversario nominato dal presidente Andrzej Duda non aveva ottenuto la maggioranza.

Il politico polacco di centro e europeista Donald Tusk è stato eletto primo ministro della Polonia. Il parlamento lo ha scelto dopo aver negato la fiducia all’esponente del partito di estrema destra Diritto e Giustizia Mateusz Morawiecki.

I partiti di opposizione, tra cui Piattaforma Civica, guidato da Tusk, hanno vinto le elezioni in Polonia a ottobre, battendo Diritto e Giustizia. Il presidente Duda, che fa parte del partito di estrema destra, aveva però scelto comunque Morawiecki per formare un governo.

Morawiecki ha ottenuto però soltanto 190 voti a favore e 266 contrari. La costituzione polacca permette quindi al parlamento di votare un suo primo ministro in alternativa a quello scelto dal presidente. Così Tusk ha ottenuto l’incarico con 248 voti favorevoli.

Diritto e Giustizia sconfitto

Diritto e Giustizia è il partito che ha preso più voti nelle ultime elezioni in Polonia, che si sono svolte il 15 ottobre 2023. Non ha però la maggioranza in parlamento, a causa del risultato deludente dei suoi alleati della Confederazione Libertà e Indipendenza.

Le opposizioni invece hanno scelto di supportare Donald Tusk. Il suo partito ha ottenuto il 30% dei voti e grazie ai seggi della coalizione di sinistra LEWICA e a quella di centrodestra Terza Via potrà formare un governo, del quale ha già scelto i ministri.

Tusk è già stato primo ministro della Polonia tra il 2010 e il 2014. Era poi diventato presidente del Consiglio europeo, l’organo di indirizzo politico dell’UE a cui prendono parte i capi di Stato o di governo del Paesi membri.

La coalizione di governo

Il prossimo governo polacco sarà quindi composto da molti partiti anche diversi tra loro. I programmi di alcuni dei membri della maggioranza divergono molto gli uni dagli altri e sarà complicato per Tusk trovare un compromesso su diverse questioni.

L’opposizione a Diritto e Giustizia non è però l’unico elemento che unisce questa coalizione. Tutte le forze politiche che sostengono Tusk sono europeiste e vogliono rafforzare la democrazia polacca. Negli ultimi 8 anni di governo di Diritto e Giustizia, l’indice di democrazie calcolato dal sito V-dem relativo alla Polonia era sceso dallo 0,8, simile a quello degli Stati dell’Europa occidentale, a 0,4.