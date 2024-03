Donald Tusk e la previsione della guerra in Europa, la frase che spaventa tutti: "Nessuno sarà più al sicuro"

Per Donald Tusk la guerra in Europa è alle porte e occorre preparasi al conflitto con Mosca. Secondo il premier polacco l’Europa non è ancora pronta per affrontare una guerra, e che si deve invece preparare a quest’eventualità rafforzando la sua difesa.

La previsione del premier polacco

Intervistato dal quotidiano La Repubblica, Donald Tusk sottolinea di non voler “spaventare nessuno” ma la “guerra non è più un concetto del passato. E’ reale, è già iniziata più di due anni fa. La cosa più preoccupante è che ogni scenario è possibile”.

Secondo il premier polacco, “per la prima volta dal 1945 che ci troviamo in una situazione del genere”. ”

So che sembra devastante, soprattutto per i più giovani, ma dobbiamo abituarci mentalmente all’arrivo di una nuova era. È l’era prebellica. Non sto esagerando. Sta diventando ogni giorno più evidente” afferma.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO