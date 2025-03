Donald Trump sospende gli aiuti militari degli Stati Uniti all'Ucraina: "Zelensky dimostri di volere la pace"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato ordine di sospendere tutti gli aiuti militari degli Stati Uniti all’Ucraina. La decisione riguarda anche le armi già in transito e quelle che si trovano in Europa. L’obiettivo è quello di costringere Zelensky ad accettare l’accordo sui minerali critici.

Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa americana Bloomberg, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe ordinato di interrompere tutti gli aiuti militari americani all’Ucraina a seguito dello scontro con Zelensky nello Studio Ovale.

Già dall’insediamento della nuova amministrazione, gli Usa non avevano più promesso nuove armi a Kyiv, che sta però ancora ricevendo molte delle munizioni e degli armamenti che derivavano dai precedenti aiuti.

L’annuncio arriva dopo il vertice di Londra con i Leader europei, dove Zelensky si è assicurato il supporto di tutti i principali Paesi del Vecchio Continente, incassando la disponibilità del Regno Unito a intervenire con soldati e aviazione per mantenere un eventuale accordo di pace e impedire alla Russia di riprendere l’invasione, come già avvenuto dopo i protocolli di Minsk del 2014, a cui seguì l’invasione del febbraio 2022.

Ferme anche le armi promesse da Biden

Anche se gli Stati Uniti non stanno più mandando nuove armi all’Ucraina, molte di quelle promesse da Biden prima di dover lasciare il posto a Trump alla Casa Bianca sono ancora intransito e non hanno raggiunto il fronte.

Si tratta di miliardi di dollari in munizioni e armi che si trovano ancora negli Stati Uniti e che rimarranno bloccati fino a che Trump non sarà soddisfatto delle concessioni di Zelensky.

Sono state bloccate anche le armi che si trovano già in Europa ma non hanno ancora passato il confine con l’Ucraina, in particolare quelle che sono nel corridoio di transito in Polonia.

Accordo sui minerali ancora possibile

Trump ha sottolineato che lo stop agli armamenti è solo temporaneo, ammesso che Zelensky sia disposto ad accettare una fine rapida della guerra con inevitabili concessioni all’invasore russo.

Il presidente degli Stati Uniti ha anche dichiarato che l’accordo sui metalli critici è ancora sul tavolo, come detto anche da Zelensky a Londra.

La firma dell’accordo potrebbe permettere il riavvio delle forniture di armi e munizioni.