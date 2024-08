Donald Trump pronto a offrire un posto a Elon Musk nel governo Usa: il boss di X ha già detto sì

Donald Trump ha annunciato di essere pronto a offrire un incarico di governo a Elon Musk, qualora vincesse le elezioni presidenziali del 2024 che vede il candidato repubblicano contrapposto alla democratica Kamala Harris. Da parte sua, attraverso un post sui social, il fondatore di SpaceX si è detto “disposto a servire“.

Donald Trump offre un posto di governo a Elon Musk

In un’intervista rilasciata alla Reuters, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che, se Musk fosse disponibile, gli offrirebbe un ruolo da consigliere o una posizione nel suo futuro esecutivo.

Trump ha elogiato le capacità del boss di Tesla e SpaceX, evidenziando il potenziale contributo che potrebbe dare al governo.

Elon Musk ha dato il suo endorsement a Trump

La risposta di Musk non si è fatta attendere. Attraverso un post su X (ex Twitter), ha condiviso un’immagine generata con l’intelligenza artificiale in cui lo si vede al podio di un ipotetico “Department of Government Efficiency” (Dipartimento per l’efficienza del governo), con alle spalle una bandiera americana.

Il boss di Tesla: “Sono disposto a servire”

“Sono disposto a servire“, ha scritto il magnate nel post, mostrando apertamente la sua disponibilità a collaborare.

Curiosamente, il nome del dipartimento è nato da un suggerimento scherzoso di un utente legato al mondo delle criptovalute, che aveva proposto di chiamarlo “DOGE” (Department Of Government Efficiency), un gioco di parole legato anche alla celebre moneta digitale Dogecoin, spesso promossa da Musk.

Il legame tra i due imprenditori statunitensi

Il legame tra i due imprenditori si è rafforzato nel tempo.

A luglio, Musk ha dato il suo endorsement a Trump, soprattutto dopo l’attentato in Pennsylvania.

Ad agosto, Musk ha ospitato un’intervista con Trump su X, raccogliendo oltre un miliardo di visualizzazioni.

Inoltre, è stato proprio Musk a ripristinare il profilo di Trump sul social dopo il ban imposto in seguito all’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021.