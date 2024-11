Susie Wiles capo dello staff di Trump, "Ice Baby" prima donna a ricoprire il ruolo: chi è la guru del tycoon

Donald Trump ha nominato Susie Wiles capo dello staff alla Casa Bianca. La stratega della Florida, soprannominata Ice Baby, ha lavorato alle campagne elettorali del candidato repubblicano e gli è stata a fianco per quasi quattro anni come consigliera politica. Oggi Wiles è la prima donna a ricoprire questo prestigioso ruolo ed è considerata una delle figure repubblicane più influenti.

Perché Trump ha scelto Susie Wiles

Oltre a occuparsi delle questioni politiche, Wiles ha anche contribuito a gestire le pendenze civili e penali che hanno coinvolto Trump. Ha stretti rapporti con il vicepresidente eletto James David Vance e con la famiglia Trump.

Come riportato dal New York Times, il presidente eletto desidera essere affiancato da una persona di fiducia con cui ha collaborato a stretto contatto per anni. Wiles, si sottolinea, porta ordine in una gestione politica talvolta caotica.

Fonte foto: ANSA

Donald Trump, 47° presidente degli Stati Uniti d’America.

“Susie è tenace, intelligente, innovativa ed è universalmente ammirata e rispettata”, ha affermato Trump annunciando la decisione. Poi ha aggiunto: “Non ho dubbi che renderà orgoglioso il nostro Paese”.

Nei prossimi giorni, Trump valuterà i nomi per gli incarichi di governo più importanti, compresi i segretari di Stato.

La strategia politica di “Ice Baby”

Il successo elettorale di Trump nelle Presidenziali del 2024 si deve in parte agli sforzi di Susie Wiles, che ha lavorato per espandere la base elettorale oltre il tradizionale sostegno, cercando il consenso anche tra neri e latini, solitamente distanti dai repubblicani. Ha inoltre mantenuto rapporti con membri dell’establishment del partito.

Chi è Susie Wiles

Susan Wiles è nata il 14 maggio 1957 nel New Jersey da Pat Summerall, calciatore e commentatore televisivo, e Cherilyn Burns. Oltre a Susan, la coppia ebbe altri due figli.

Dopo essersi laureata alla University of Maryland College Park nel 1979, Wiles iniziò la sua carriera come assistente per il deputato repubblicano Jack Kemp, ex giocatore di football. Nel 1980 lavorò alla campagna presidenziale di Ronald Reagan.

Il suo cognome attuale deriva dal matrimonio con Lenny Wiles, sposato nel 1985 e da cui divorziò nel 2017; la coppia ebbe due figli.

Nel corso degli anni, Wiles ha collaborato con numerosi rappresentanti repubblicani a livello locale e nazionale. Durante le elezioni presidenziali del 2016, diresse le operazioni della campagna di Trump in Florida.

Nel 2018 lavorò alla campagna governativa del repubblicano Ron DeSantis in Florida, che la definì “la migliore del settore” nel suo discorso di insediamento. In seguito tra i due nacquero delle frizioni e Wiles descrisse il lavoro per DeSantis come “il più grande errore” della sua carriera.