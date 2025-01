Donald Trump nomina il Golfo d'America e Hillary Clinton scoppia a ridere, il video della reazione al discorso

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una risata difficile da contenere per Hillary Clinton, immortalata nella sua reazione durante il discorso inaugurale di Donald Trump quando ha proposto di rinominare il Golfo del Messico in “Golfo d’America“. Qualcosa in più di una semplice boutade: anche se la presidente messicana Claudia Sheinbaum respinge l’idea, i repubblicani sarebbero pronti a presentare una proposta di legge ad hoc.

La proposta di Donald Trump e la reazione di Hillary Clinton

Fra i diversi momenti del discorso inaugurale di Donald Trump, ha fatto molto discutere l’annuncio dell’intenzione di ribattezzare il Golfo del Messico come “Golfo d’America“.

Hillary Clinton, ex Segretario di Stato e avversaria di Trump alle presidenziali del 2020, a queste parole ha reagito sorridendo e guardando verso il basso, mentre il marito, Bill Clinton, sembrava sussurrarle qualcosa.

Trump in realtà era serio, fermo e deciso: un cambiamento di denominazione a suo avviso giustificato. “La maggior parte delle attività lì è opera nostra. È giusto. D’ora in avanti sarà il Golfo d’America. È un’area vasta, il nome è bello” ha sostenuto, applaudito dai propri sostenitori, che si sono anche alzati in piedi.

Il Golfo d’America e gli attacchi al Messico

Al di là di quello che sarà scritto sulle cartine geografiche, l’attacco di Trump al Messico è rivolto soprattutto sul fronte dell’immigrazione irregolare, con l’annuncio di marcata severità in tal senso e l’avvio di un ambizioso programma di rimpatri.

Nel merito Trump ha già ricevuto una risposta da Claudia Sheinbaum, presidente del Messico, la quale ha rigettato totalmente la proposta ricordando che il nome del Golfo è riconosciuto dalle Nazioni Unite.

Non è mancato, inoltre, un pizzico di ironia nella replica, mostrando una mappa del 1607 in cui la regione veniva definita “America Mexicana”. Sheinbaum ha quindi domandato: “Perché non la chiamiamo così? Sembra bello, no?”.

La proposta di cambio nome dei repubblicani

Difficile immaginare che questo cambio di denominazione avvenga realmente, ma l’idea di Trump sembra essere largamente condivisa dal suo partito.

Marjorie Taylor Greene, rappresentante repubblicana, ha affermato su X di avere in cantiere una proposta di legge in tal senso.

“Introdurrò una legge al più presto per cambiare ufficialmente il nome del Golfo del Messico con il suo legittimo nome, il Golfo d’America” ha twittato, aggiungendo che “il secondo mandato di Trump è partito alla grande”.