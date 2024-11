Donald Trump Jr deride Kamala Harris e Biden su X dopo la vittoria alle elezioni Usa: la stoccata-meme ai dem

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Donald Trump Jr ha commentato la vittoria del padre Donald Trump alle elezioni Usa, facendo ironia su Kamala Harris e Joe Biden.

Il post di Donald Trump Jr su Kamala Harris e Joe Biden

Sul social network X, Donald Trump Jr. ha riutilizzato la celebre frase usata da Kamala Harris, al telefono con Joe Biden, dopo la vittoria del 2020: “We did it Joe” (“Ce l’abbiamo fatta Joe“).

Il figlio di Donald Trump, dopo le elezioni Usa, ha ricondiviso un tweet di Joe Biden relativo al risultato del Super Bowl di febbraio, aggiungendo la scritta: “Ce l’abbiamo fatta Joe”. “We did it Joe” è diventato in breve tempo un meme che ha spopolato sul web, ma adesso è stato ripreso anche dai repubblicani per celebrare la vittoria di Donald Trump.

Donald Trump Jr.

Il primo discorso di Donald Trump da 47° presidente Usa

Ancor prima dell’ufficialità della sua vittoria, Donald Trump è salito sul palco al convention center di Palm Beach assieme alla sua famiglia al completo (presenti tutti i figli, tra cui anche Donald Trump Jr), per intestarsi la vittoria alle elezioni Usa.

Il 47° presidente degli Stati Uniti d’America ha detto: “Stanotte abbiamo fatto la storia, è l’età dell’oro dell’America. La renderemo grande di nuovo, è una vittoria magnifica. (…) Metteremo a posto gli Usa, aiuteremo il Paese a guarire. Questo è un movimento mai visto prima, è il più grande movimento della storia”.

Chi è Donald Trump Jr

Figlio di Donald Trump e della prima moglie Ivana, Donald John Trump Jr. è nato il 31 dicembre del 1977.

Il primogenito di Donald Trump si è laureato alla Wharton School of Finance della University of Pennsylvania e ricopre ora il ruolo di vicepresidente esecutivo della Trump Organization. In passato, è stato anche tra i protagonisti del reality show Usa “The Apprentice”, in qualità di giudice.

Come riportato da Forbes, il suo podcast “Triggered” (lo stesso titolo del suo libro di memorie presentato nel 2019), assieme ad altre iniziative politiche, ha contribuito a far salire il patrimonio di Donald Trump Jr. a 50 milioni di dollari, il doppio rispetto al suo patrimonio netto nel 2019 (l’ultima volta che erano state stimate le fortune dei figli di Donald Trump).