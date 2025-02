Donald Trump Jr denunciato a Venezia, la Regione Veneto lo difende: "Aveva l'autorizzazione"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Donald Trump Jr era a caccia nell’area protetta a Venezia perché autorizzato dalla Regione Veneto. Il figlio del presidente Usa era tra gli ospiti invitati il 25 novembre, e aveva rispettato l’iter burocratico necessario. Tuttavia, dopo la denuncia del Verde Andrea Zanoni su possibili abbattimenti di specie protette, la Regione ha chiesto alla polizia provinciale di approfondire il caso.

Donald Trump Jr, il chiarimento della Regione Veneto

Che Donald Trump Jr avesse il via libera per partecipare a una battuta di caccia nella valle Pirimpiè di Campagna Lupia a Venezia è stato chiarito da Cristiano Corazzari, assessore alla Caccia e Pesca della Regione Veneto.

Il 25 novembre è stata trasmessa una lista con sette nomi, tra cui quello del figlio dell’ex presidente Usa. Tre giorni dopo è stata ufficializzata la richiesta del tesserino regionale per la stagione venatoria 2024-2025, accessibile anche ai cacciatori stranieri previo invio di documentazione, fornita anche da Donald Jr.

Fonte foto: IPA

Donald Trump Jr aveva l’autorizzazione della Regione Veneto per cacciare nella zona protetta

I video nell’area protetta a Venezia

I video della sua esperienza di caccia, divenuti virali, hanno scatenato reazioni da parte degli ambientalisti e della politica, con la denuncia dei Verdi.

L’autorizzazione per l’attività venatoria nell’area era stata rinnovata per decreto un mese prima, riguardando 500 ettari di terreno appartenenti a Oliver Martini, imprenditore del settore ittico con proprietà nel Polesine, nel Ravennate e nel Monfalconese.

Martedì 4 febbraio la Regione ha però formalmente sollecitato un approfondimento sulla vicenda da parte della polizia provinciale della Città metropolitana di Venezia, in quanto alcuni aspetti del caso sono meritevoli di attenzione, in particolare per l’eventualità che siano state abbattute specie animali protette.

La denuncia di Europa Verde

Donald Trump Jr è finito prima al centro delle polemiche, e poi è stato denunciato ai carabinieri da Andrea Zanoni di Europa Verde, mentre il caso è passato dal Consiglio regionale al Parlamento, con il ministro Pichetto Fratin chiamato a intervenire.

“Non ne so nulla: né quando il fatto è avvenuto, né come” ha dichiarato il ministro dell’Ambiente. “Aspetto un report per saperne di più, per avere tutte le informazioni al riguardo” ha aggiunto.

Il filmato, pubblicato dal sito di settore The Global Hunt for Adventure, mostra Trump Jr durante una battuta di caccia a Valle Pierimpiè, zona soggetta a restrizioni Ue. Zanoni afferma che nel video appare una Casarca, una specie rara di anatra, che sarebbe stata abbattuta.

Anche il Pd ha condannato l’episodio, con Monica Sambo che ha chiesto di evitare che Trump Jr riceva trattamenti di favore in virtù della sua parentela con il presidente americano.