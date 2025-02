Donald Trump ha preso il video IA su Gaza da Nazi Hunters su X: l'account è pro Israele

Il video scioccante di “Trump Gaza” diffuso sui social dal presidente degli Stati Uniti è stato preso da un account pro Israele. La clip mostra la “riviera” sulle macerie di Gaza alla quale il Capo della Casa Bianca aveva fatto riferimento immaginando un nuovo futuro per la Striscia. Le immagini generate con l’intelligenza artificiale non sono però farina del suo sacco, ma pubblicate su X dal profilo “Nazi Hunters”.

Il video sulla Gaza del futuro

Il video mostra da una parte bambini e profughi palestinesi tra le rovine di Gaza, dall’altra quella che dovrebbe essere, secondo la fantasia mitomane dell’autore, il futuro della città.

Una visione condivisa, perlomeno sui social, da Donald Trump, il cui nome appare nella clip su palazzi e souvenir, tre danzatrici del ventre con la barba su spiagge scintillanti, resort di lusso, discoteche e un Elon Musk che lancia in aria una mucchio di soldi mentre si gode la vita mangiando hummus.

Da dove ha preso il video Donald Trump

Lo stesso presidente Usa viene ritratto mentre balla con una danzatrice, raffigurato con una statua d’oro e, come se non bastasse, mentre sorseggia un cocktail in costume con il premier israeliano Benjamin Netanyahu.

La diffusione del video non sarebbe stata un errore, ma neanche opera del suo staff. Le immagini sono state pubblicate il 7 febbraio sulla piattaforma X dall’account Nazi Hunters, che nel post scriveva a corredo: “Sembra che il resort Gaz-A-Lago abbia già lanciato la sua prima promozione turistica ufficiale”, con tanto di emoji sorridente.

Dopo la pubblicazione sui profili di Trump nella giornata del 26 febbraio, il proprietario del profilo pro Israele ha ricondiviso il proprio post, forse sperando di essere citato: “Quindi, sembra che anche Trump l’abbia visto…” ha scritto.

Le reazioni

La pubblicazione del video su Gaza sui social di Trump ha inevitabilmente sconvolto l’opinione pubblica mondiale, con tanta indignazione espressa anche in Italia dai partiti di opposizione, che chiedono a Giorgia Meloni di prendere posizione contro la trovata dell’alleato.

Da Palazzo Chigi non è trapelato ancora nessun commento, ma a parlare del caso è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: “Non mi pare una novità – ha detto ai cronisti a margine di un’iniziativa di FI a Montecitorio – La proposta (del presidente Trump sul futuro di Gaza, ndr) è stata commentata e ri-commentata. La nostra proposta è quella di 2 popoli e 2 stati e di avere, magari anche lì, un mandato internazionale per garantire la stabilità di Gaza e poi riunificare Gaza alla West bank. E poi alla fine dar vita a uno stato palestinese che riconosca Israele e sia riconosciuto da Israele. È un percorso lungo ma questo mi pare la strada migliore da seguire se si vuole garantire pace stabilità in quell’area”.