Donald Trump è il 47° presidente Usa, discorso post elezioni americane: "Dio mi ha risparmiato per un motivo"

Donald Trump ha tenuto il suo primo discorso da 47° presidente degli Stati Uniti d’America, dopo che ha vinto la sfida con Kamala Harris alle elezioni Usa del 5 novembre 2024.

Il primo discorso di Donald Trump da nuovo presidente Usa

Il leader repubblicano è salito sul palco al convention center di Palm Beach con la famiglia al completo, per intestarsi la vittoria alle elezioni Usa 2024.

Presenti Melania e tutti i figli, inclusa Ivanka Trump e il marito Jared Kushner. Dal pubblico si è alzato il coro ‘Usa Usa’.

Donald Trump è il 47° presidente degli Stati Uniti d’America

Donald Trump ha detto: “Stanotte abbiamo fatto la storia, è l’età dell’oro dell’America. La renderemo grande di nuovo, è una vittoria magnifica. Abbiamo vinto anche il voto popolare e il Senato. Metteremo a posto gli Usa, aiuteremo il Paese a guarire. Questo è un movimento mai visto prima, questo è il più grande movimento della storia. Avremo il controllo della Camera”.

Il nuovo presidente Usa ha poi aggiunto: “Qualcuno mi ha detto che Dio mi ha risparmiato per un motivo. E ora completeremo la mission: manterrò le promesse. Voglio ringraziarvi”, ha detto Donald Trump riferendosi ai due tentati assassini di cui è stato vittima.

Ancora Donald Trump: “Questa campagna è stata storica. Noi siamo il partito del buon senso, vogliamo la sicurezza del confine”.

Trump mano nella mano con Melania

Come sono andate le elezioni Usa 2024

Mentre ancora si contano i voti, Donald Trump si è già intestato la vittoria delle elezioni presidenziali Usa 2024. Nel momento in cui è salito sul palco a Palm Beach, solo la Fox aveva dato il leader repubblicano come 47° presidente degli Stati Uniti d’America. Altre emittenti avevano deciso di attendere altre proiezioni, ma poi anche la Cnn ha confermato la vittoria.

I primi seggi a chiudere negli Usa, nella notte italiana (all’1) sono stati quelli in Georgia, uno degli Stati in bilico. Trenta minuti dopo è toccato al North Carolina. Alle 2 è stato il turno della Pennsylvania, lo Stato che potrebbe aver deciso davvero il nuovo inquilino della Casa Bianca. Tra le 4 e le 7 del mattino (in Italia), a chiudere sono stati i seggi degli Stati più a ovest.

La reazione di Elon Musk alla vittoria di Donald Trump

Tra le persone più entusiaste per la vittoria di Donald Trump spicca Elon Musk.

Il CEO di SpaceX e Tesla ha festeggiato il successo con una serie di messaggi sul suo social network X, tra cui uno che recita: “Game. Set. Match“.

Il commento di Matteo Salvini sulla vittoria di Donald Trump

Il leader della Lega Matteo Salvini ha già fatto i complimenti a Donald Trump per la sua vittoria.

Il messaggio social del vicepresidente del Consiglio: “Lotta all’immigrazione clandestina e taglio delle tasse, difesa delle radici cristiane e ritorno alla pace, protezione della libertà di pensiero e no ai processi politici. Anche negli USA vincono buonsenso, passione, idee chiare, coraggio e futuro! Che gioia, che vittoria, giornata storica. Buon lavoro, Presidente Donald Trump”.