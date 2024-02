Donald Trump condannato a pagare 354 milioni di dollari, per 3 anni non potrà più fare affari a New York

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

L’ex presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, è stato condannato a pagare allo stato di di New York un risarcimento pari a 354 milioni di dollari. L’accusa è quella di frode fiscale. Trump e i suoi due figli sono stati ritenuti colpevoli di aver gonfiato gli asset della holding di famiglia.

Donald Trump condannato per frode fiscale

Si è concluso uno dei processi che vede l’ex presidente Donald Trump sul banco dell’imputato.

Trump, i suoi figli Donald Jr. e Eric e alcuni dirigenti della sua azienda multinazionale Trump Organization, sono stati condannati per frode fiscale.

Fonte foto: ANSA Si è concluso il processo per frode fiscale a Donald Trump

L’ex presidente imprenditore era accusato di aver manipolato al rialzo gli asset della società di famiglia, aumentando la valutazione degli immobili della holding di diversi miliardi di dollari.

Obiettivo delle attività illecite, compiute tra il 2011 e il 2021, era ottenere tassi migliori su prestiti bancari e polizze assicurative, ingannando finanziatori, autorità finanziarie e broker.

Nel corso del processo, Trump ha sminuito l’importanza dei documenti finanziari contraffatti, affermando che le banche non vi prestassero particolare attenzione.

Il probabile candidato alle prossime presidenziali ha anche ripetuto più volte di essere vittima di un attacco politico.

Dovrà pagare 354 milioni allo stato di New York

Donald Trump dovrà versare, come risarcimento allo stato di New York, la cifra di 354 milioni di euro, pari a circa 328 milioni di euro.

Oltre alla sanzione pecuniaria, su Trump peserà il divieto di fare affari a New York per i prossimi tre anni.

Per un triennio l’imprenditore non potrà, inoltre, coprire ruoli apicali in qualsiasi azienda dello Stato.

Gli eredi Donald Trump Jr. e Eric Trump, tra i dirigenti della Trump Organization, sono stati condannati a una sanzione di 4 milioni di dollari a testa. È di 1 milione di dollari la multa che spetta all’ex direttore operativo Allen Weisselberg.

Su Fox news, il commento alla sentenza di uno dei legali della famiglia Trump:

Una palese ingiustizia. New York non è più open for business