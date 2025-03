Donald Trump ci ripensa e sospende i dazi per Canada e Messico sulle auto: cosa c'è dietro lo stop

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Donald Trump ci ha ripensato e ha deciso di sospendere temporaneamente i dazi nei confronti di Canada e Messico sulle auto. Dopo aver negoziato con i principali esponenti dell’industria automobilistica dei due Paesi, il presidente degli Stati Uniti d’America ha concesso un’esenzione dai dazi di un mese.

La decisione di Trump sui dazi per Canada e Messico sulle auto

Nella giornata di martedì 4 marzo era entrata in vigore una tariffa del 25% su tutti i beni importati dal Messico e dal Canada, assieme a un ulteriore tassa del 10% sulle importazioni cinesi. Il mese scorso, Trump aveva anche annunciato che avrebbe imposto tariffe del 25% su tutte le importazioni di automobili, prodotti farmaceutici e semiconduttori a partire dal 2 aprile prossimo.

Come riportato da euronews, la segretaria stampa della Casa Bianca Karoline Leavitt ha annunciato nella giornata di mercoledì: “Abbiamo parlato con le tre grandi case automobilistiche (Ford, Stellantis e General Motors, ndr). Concederemo un’esenzione di un mese su tutte le auto che arriveranno tramite l’Usmca. Le tariffe reciproche entreranno comunque in vigore il 2 aprile, ma su richiesta delle aziende associate all’Usmca, il presidente sta concedendo loro un’esenzione per un mese, in modo che non si trovino in una situazione di svantaggio economico”.

L’esenzione decida da Donald Trump mette a disposizione delle tre case automobilistiche il tempo di riportare la produzione negli Stati Uniti d’America. Le aziende, infatti, esternalizzano parte della produzione in Messico e in Canada, da dove arrivano molti dei componenti, e avevano sottolineato che con i dazi avrebbero dovuto sostenere spese molto più alte rispetto ai produttori asiatici ed europei.

“Ha detto loro che devono darsi da fare, iniziare a investire, iniziare a muoversi, spostare la produzione qui negli Usa, dove non pagheranno alcuna tariffa. Questo è l’obiettivo finale”, ha dichiarato Karoline Leavitt.

Cos’è l’Usmca e cosa prevede

L’Uscma citato da Karoline Leavitt è l’accordo tra Usa, Messico e Canada che ha sostituito il Nafta nel luglio del 2020.

Prevede che il 75% dei componenti di un veicolo sia prodotto in Nord America, così da poter beneficiare di tariffe zero negli scambi tra le tre nazioni. L’accordo dovrà essere rivisto entro il mese di luglio del 2026.

Le reazioni in Borsa

Dopo l’annuncio de dietrofront di Donald Trump, le azioni delle case automobilistiche sono salite in Borsa.

Le azioni di Ford Motor, nello specifico, sono salite del 3,65%, quelle di General Motors dell’1,76% e quelle di Stellantis del 2,46%. Anche in Europa le azioni delle case automobilistiche hanno registrato una crescita: + 3,08% per Mercedes-Benz, +3,38% per Volkswagen e +4,3% per Bmw.