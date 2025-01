Donald Trump balla coi Village People, il video sulle note di YMCA prima dell'insediamento da presidente

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Donald Trump che balla YMCA dei Village People. Sembra quasi una frase generata dall’intelligenza artificiale, ma il connubio tra il nuovo/rieletto presidente Usa e la band è certezza da tempo. Spesso, infatti, l’iconica YMCA risuona ai comizi del tycoon. Alla vigilia del discorso d’insediamento, The Donald ha ballato proprio con il gruppo, con tanto di video virale. Ma il legame è talmente forte che i Village People – non senza polemiche – sono stati invitati da Trump per partecipare alle attività inaugurali.

Donald Trump balla coi Village People

Domenica 19 gennaio, alla vigilia del suo insediamento, Donald Trump ha tenuto un comizio alla Capital One Arena di Washington, davanti a 20 mila sostenitori.

Nell’occasione ha ballato YMCA con i Village People.

Fonte foto: ANSA Donald Trump balla YMCA coi Village People

I Village People all’Inauguration Day di Trump

I Village People, lunedì 13 gennaio, avevano annunciato su Facebook di aver “accettato un invito dalla campagna del Presidente eletto Donald Trump” per partecipare alla cerimonia, “tra cui almeno un evento con il presidente eletto Trump.”

E ancora: “Sappiamo che questa notizia non renderà felici alcuni di voi, ma crediamo che la musica debba poter essere eseguita senza distinzioni politiche“.

Oltre ai Village People, tra gli artisti che si esibiranno all’Inauguration Day ci sono Kid Rock, Carrie Underwood, Billy Ray Cyrus, Gavin DeGraw e Jason Aldean.

Victor Willis all’insediamento di Donald Trump

All’insediamento di Donald Trump, tra i tanti vip annunciati, ci sarà Victor Willis, il poliziotto, l’ultimo dei fondatori ancora in vita dei Village People, la cui musica è usata spesso durante i comizi di Trump.

Willis ha lasciato il gruppo nel 1979, sostituito da Ray Simpson, tornando poi nel 2017.

Nel 2024 ha annunciato di voler fare causa contro coloro che attribuiscono connotazioni gay alla hit YMCA: “Il brano è molto più di questo”.

Proprio Willis, tempo fa aveva chiesto allo staff del tycoon di smettere di far risuonare quella canzone ai suoi eventi, proprio perché infastidito dalle lamentele dei fan: ha però dovuto riconoscere che Trump aveva il diritto legale di usare il brano in campagna elettorale grazie alla licenza concessa da BMI (Broadcast Music Incorporated, l’equiavalente della nostra SIAE ).

“Non avevo il cuore di negargli di poter usare la canzone, visto quanto la apprezza”, ha dichiarato Willis, ripreso dai media Usa.