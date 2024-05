Donald Trump avrebbe voluto bombardare la Russia di Putin dopo l'invasione dell'Ucraina: rivelazione dagli Usa

Stanno facendo discutere alcune rivelazioni su Donald Trump, arrivate in piena campagna elettorale. Pare che l’ex presidente degli Stati Uniti si sia lasciato andare ad alcune dichiarazioni bellicose in riferimento all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia di Putin.

Le rivelazioni dagli Usa

Se fosse stato presidente, Donald Trump avrebbe bombardato Mosca e Pechino, rispettivamente responsabili dell’invasione in Ucraina e Taiwan.

È quanto avrebbe dichiarato l’ex presidente degli Stati Uniti secondo alcune rivelazioni del Washington Post.

Da sinistra: Vladimir Putin (Presidente della Russia) e Xi Jinping (Presidente della Repubblica popolare cinese)

Il giornale americano riferisce che Trump avrebbe pronunciato tali affermazioni durante un incontro esclusivo, tenutosi in un lussuoso hotel di New York, con alcuni dei principali finanziatori statunitensi della sua campagna elettorale.

Inevitabile la reazione sorpresa dei suoi interlocutori di fronte a queste dichiarazioni, anche perché negli ultimi tempi Trump ha parlato raramente dell’Ucraina e senza mai usare toni così aggressivi.

Donald Trump a processo

Queste rivelazioni arrivano nel bel mezzo del processo che vede Trump accusato di 34 capi d’imputazione, in riferimento alla falsificazione di documenti contabili per nascondere un pagamento con fondi elettorali alla pornostar Stormy Daniels e all’ex modella di Playboy Karen McDougal.

Dodici giurati sono chiamati a decidere sulle sorti dell’ex presidente Usa, su cui si prevedono tre scenari giudiziari possibili: il riconoscimento di colpevolezza (con condanna a multa, libertà vigilata o carcere), l’assoluzione oppure l’annullamento del processo.

Robert De Niro contro Trump

Fuori dal tribunale di New York, dove è in corso il processo, Joe Biden ha organizzato una conferenza stampa per surriscaldare ulteriormente l’atmosfera.

Presente anche Robert De Niro che in precedenza aveva prestato la sua voce per uno spot anti-Trump.

Durante l’evento, l’attore ha definito l’ex presidente Usa un “tiranno che vuole seminare il caos” e “distruggere non solo il Paese ma il mondo“, descrivendolo come “una sorta di clown” tollerato da New York ma pericoloso per l’America.