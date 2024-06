Donald Sutherland è morto a 88 anni, addio all'attore cult di "Hunger Games" e "Terrore dallo spazio profondo"

Hollywood dice addio a uno dei suoi volti più noti: l’attore Donald Sutherland è morto a Miami all’età di 88 anni. L’annuncio è arrivato via social dal figlio Kiefer: “Con il cuore pesante, vi dico che mio padre, Donald Sutherland, è morto. Personalmente lo ritengo uno degli attori più importanti della storia del cinema. Mai scoraggiato da un ruolo, buono, cattivo o brutto. Amava ciò che faceva e faceva ciò che amava, e non si può mai chiedere di più. Una vita ben vissuta”.

Una carriera prolifica

Era nato il 17 luglio 1935 a Saint John, in Canada. Nel corso di una carriera lunga 50 anni, Sutherland aveva prestato il suo volto e la sua voce per quasi 130 film alcuni dei quali entrati nell’immaginario collettivo, come la fortunata serie distopica Hunger Games in cui aveva interpretato il ruolo dell’antagonista.

Recitò anche in pellicole oggi meno note ma ormai di culto, come Terrore dallo spazio profondo, remake del 1978 del classico L’invasione degli ultracorpi del 1956. Indimenticabile l’urlo disumano e lo sguardo allucinato di Donald Sutherland/Matthew Bennell a chiusura del film.

Fonte foto: IPA

Donald Sutherland in una foto del 29 giugno 2019 scattata in occasione del Festival internazionale del cinema di San Sebastián nei Paesi Baschi.

E a proposito di pellicole cult, Donald Sutherland nel 1992 prese parte a Buffy l’ammazzavampiri. Il film andò male al botteghino, ma fece da piattaforma di lancio per l’omonima e fortunatissima serie tv con Sarah Michelle Gellar. Oggi è una pellicola amata dai patiti del genere.

Sutherland prese inoltre parte a oltre una ventina di serie tv. La prima apparizione sul piccolo schermo avvenne a metà degli Anni ’60, in due puntate de Il Santo. L’ultima apparizione sul piccolo schermo è datata 2023: Lawmen – La storia di Bass Reeves, miniserie in 6 episodi.

L’Oscar alla carriera

Nonostante la partecipazione a una quantità di pellicole, Donald Sutherland non vinse mai l’Oscar come miglior attore. Incassò però l’Oscar alla carriera nel 2018, a coronamento di una vita spesa per il cinema.

Altri premi

Fra gli altri premi ricevuti, tre Golden globe come miglior attore non protagonista in una serie:

nel 1996 per Cittadino X;

nel 2003 per Path to War – L’altro Vietnam;

nel 2021 per The Undoing – Le verità non dette.

Cittadino X gli valse anche un Emmy. Nel 2011 Donald Sutherland venne onorato con una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

La famiglia

L’attore si sposò tre volte: con Lois Hardwick (1959-1966), con Shirley Douglas (1966-1970) e con Francine Racette (1972).

Da Shirley Douglas ebbe due gemelli: Rachel e Kiefer. Da Francine Racette ebbe tre figli: Roeg, Rossif e Angus.