Domenico Petrini sindaco di Subiaco morto in Comune dopo un malore improvviso: aveva solo 38 anni

È morto all’età di 38 anni Domenico Petrini, sindaco di Subiaco (Roma) e critico letterario. Il primo cittadino del comune laziale è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava in municipio e stava ultimando i preparativi per l’accoglienza dell’assemblea dell’Uncem nazionale, l’Unione delle comunità montane, evento successivamente annullato proprio a causa della sua prematura scomparsa. Petrini, classe 1986, era stato eletto a sindaco di Subiaco nell’ottobre 2021 con la lista “Ora Subiaco“.

Petrini è deceduto nel pomeriggio di giovedì 22 gennaio, dopo essersi accasciato improvvisamente a causa di un malore fulminante mentre si trovava al lavoro in Municipio.

Il 38enne – come riporta il Corriere della Sera – stava preparando alcuni resoconti per l’assemblea dell’Uncem nazionale, che si sarebbe dovuta tenere nella giornata di giovedì 23 gennaio al Teatro comunale Narzio, a Subiaco.

Fonte foto: ANSA Petrini e il ministro della Cultura Alessandro Giuli nel corso della proclamazione di Subiaco a Capitale italiana del Libro 2025, a Roma

L’uomo, 38 anni, lascia la moglie.

Chi era Domenico Petrini

Petrini era nato a a Subiaco il 22 novembre 1986. Dopo una laurea magistrale in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma, aveva lavorato come imprenditore nel settore immobiliare e turistico.

Era stato eletto sindaco durante le consultazioni del 3 e 4 ottobre 2021.

Critico letterario di formazione, nel corso del suo mandato aveva promosso svariate iniziative culturali. Una su tutte, la candidatura di Subiaco a Capitale Italiana del Libro 2025.

Il cordoglio del governatore Rocca

“Sono addolorato per l’improvvisa scomparsa di Domenico Petrini, Sindaco di Subiaco”, ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dopo aver appreso la notizia della scomparsa.

“In questi anni – ha aggiunto – ho potuto conoscerne l’amore viscerale e appassionato per il suo territorio, per la politica intesa come servizio, per il bene comune. Alla comunità di Subiaco giungano i piu’ sinceri sentimenti di cordoglio e di partecipazione per questo lutto così doloroso”.

Le parole del presidente dell’Anci Manfredi

Anche Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ha espresso il proprio cordoglio in un messaggio pubblicato su X.

“Profondo dolore per la prematura perdita di Domenico Petrini – ha scritto il primo cittadino partenopeo -. Ci stringiamo con affetto intorno alla sua famiglia e a tutta la comunità di Subiaco. Da tutta l’Anci le più sentite condoglianze”.