Domenico Bufo morto mentre fa motocross per colpa di una catena tesa tra due alberi a Bisenti vicino Teramo

Tragedia a Bisenti, in provincia di Teramo. Domenico Bufo, pilota di motocross 25enne originario di Castiglione Messer Raimondo ma residente a Pineto è morto sotto gli occhi degli amici mentre si stava allenando. Fatale l’impatto con una catena tesa tra due alberi.

Domenico Bufo: il pilota di motocross stroncato a Bisenti dopo una terribile caduta causata da una catena tesa

Secondo i primi rilievi, come spiegato da Il Messaggero, il ragazzo mentre crossava si è imbattuto in una catena di acciaio tesa tra due alberi all’inizio di una stradina. L’impatto è stato devastante: per via delle gravissime lesioni riportate durante la caduta è deceduto.

Il pilota, nella giornata di domenica 17 marzo, assieme a un gruppo di amici di 6 o sette persone, ha deciso di allenarsi su terreni privati, che frequentava da anni, nella frazione di San Nicola a Bisenti.

I giovani, che partecipano alle gare di cross a livello regionale, non sono degli sprovveduti e sono giunti sul posto con tutta l’attrezzatura del caso.

Quando l’allenamento stava terminando è avvenuta la tragedia. Bufo, verso le 15.30, in sella alla sua KTM Duke 350, ha incrociato una catena d’acciaio posta tra due alberi, all’inizio di una stradina, molto probabilmente privata.

I soccorsi e il decesso

L’incidente è stato drammatico. Gli amici hanno subito contattato il 118. L’ambulanza giunta sul posto ha a sua volta chiamato l’elisoccorso di Pescara vista la gravità della situazione.

I sanitari hanno tentato di salvare il 25enne, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Le indagini e il commento del sindaco: “Tragedia immane”

Già avviate le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia di Giulianova, per fare totale chiarezza sulla vicenda. Il pm di turno, Monia Di Marco ha disposto il sequestro della moto, della catena e il trasferimento del cadavere all’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo.

Nel frattempo, chi conduce le indagini ha ascoltato gli amici del 25enne e il proprietario del terreno dove era stata posizionata la catena.

Si sta cercando di capire se la catena poteva essere installata tra due alberi e se era necessario segnalarla.

“È una tragedia, immane”, così il sindaco di Bisenti Renzo Saputelli nel commentare un’altra tragedia legata al motocross.