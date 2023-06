Docente minacciata per un concorso all'università di Bologna, zampa di animale in una busta: "Puoi farti male"

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

La docente Francesca Rescigno, professoressa associata di Diritto Costituzionale, ha denunciato alla Polizia di essere stata minacciata alla vigilia dell’ultima prova del concorso per diventare docente ordinaria all’università di Bologna.

La minaccia ricevuta dalla docente

Come riporta ‘La Repubblica’, la docente Francesca Rescigno ha trovato in una busta nella buchetta del Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’università di Bologna una zampa di volpe o di coniglio, con un biglietto scritto a computer.

Nel biglietto c’era scritto: “Rescigno hai già perso! Ora vattene dal Dipartimento, puoi farti male“.

L'ingresso della facoltà di Scienze Politiche è da una porta laterale, in via de' Bersaglieri, in pieno centro a Bologna, nello storico palazzo Hercolani.

La reazione di Francesca Rescigno

‘La Repubblica’ riporta anche le parole di Francesca Rescigno: “È accaduto martedì scorso, sono andata in Dipartimento perché avevo ricevimento. C’erano due mie laureande, siamo salite al primo piano, in fondo al corridoio, dove ci sono i nostri studi. Ci sono le buchette dove i miei studenti mi lasciano le tesi e le tesine e io stessa lascio loro le correzioni dei compiti, ho preso la posta, c’erano più buste da aprire”.

Il racconto è proseguito così: “All’inizio non capivo cosa era. Ho letto il messaggio, sono rimasta basita, sconvolta. Ho cominciato a piangere mentre le laureande hanno preso la zampa: ‘è vera professoressa'”.

La docente ha poi aggiunto: “Per sapere dove sono le buchette devi essere un universitario, conoscere come è fatto il nostro dipartimento”.

Francesca Rescigno, da oltre 20 anni professoressa associata, giurista impegnata sui temi dei diritti delle donne e dei migranti, animalista, ha dichiarato ancora: “Affronto temi scomodi nella mia vita professionale, ma mai avevo ricevuto minacce. Ora ho paura e voglio solo andarmene da questo dipartimento“.

Il concorso

Francesca Rescigno stava partecipando al concorso nazionale di Diritto pubblico comparato ed era rimasta solamente con un’altra candidata alla prova finale, cioè un seminario da tenere davanti ai colleghi.

La docente ha spiegato: “Ho tenuto la cosa riservata, dopo la denuncia e le mail al Rettorato e al dipartimento, fino a venerdì scorso, giorno della prova. Ho sostenuto il seminario davanti ai colleghi. Poi ho saputo che non ero passata. Ho perso, ne farò un altro”.

Francesca Rescigno ha poi aggiunto: “La cosa stupefacente per me è avere avuto una minaccia così grave e non aver ricevuto la protezione dall’istituzione accademica“.