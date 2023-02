Dna Angela Celentano, l'ultima speranza è la pista che riporta in Turchia: a che punto sono le indagini

Angela Celentano, continua il mistero. Dopo che i risultati del test del Dna prelevato alla modella venezuelana hanno stabilito che la 31enne sudamericana non è imparentata con i Celentano, resta in piedi la pista che riporta in Turchia.

La pista turca

Di Angela Celentano si sono perse le tracce dall’agosto del 1996, in occasione di una gita sul monte Faito a Vico Equense.

L’ultima speranza, probabilmente, per papà Catello e mamma Maria dopo le varie piste percorse sempre senza successo, rimane quella turca. Come spiega Il Mattino, il riferimento è a quella foto scattata da Vincenza Trentinella nel 2009 sull’isola turca di Büyükada. Una ragazza che sarebbe figlia adottiva di un veterinario, il cui nome sarebbe stato confuso.

Due anni fa, la nuova denuncia ha portato alla riapertura del fascicolo già archiviato nel 2010 (indagini dei carabinieri del Ros) da parte della Dda di Napoli (procuratrice Rosa Volpe, sostituto Giuseppe Cimmarotta).

Le indagini

Ci sono altri cinque mesi di tempo per fare un ulteriore accertamento, attraverso una rogatoria internazionale – l’ennesima – con la Turchia.

Una pista che ora anche la famiglia Celentano ha deciso di seguire supportata dal team coordinato dall’avvocato Luigi Ferrandino con l’avvocato Enrica Visconti.

Fonte foto: ANSA I genitori di Angela Celentano

La modella sudamericana

Lo scorso 21 febbraio è sta confermata la notizia che non è Angela Celentano la modella sudamericana la cui somiglianza con la bimba scomparsa sul Monte Faito 27 anni fa aveva riacceso la speranza.

L’esame del dna sulla donna, riferisce l’agenzia Ansa, ha dato esito negativo. I genitori di Angela Celentano, tuttavia, non si danno per vinti: “Continueremo nelle nostre ricerche e qualunque altra segnalazione meritevole di approfondimento verrà percorsa”, assicurano.

Da quell’agosto del 1996, diverse le segnalazioni ritenute più o meno attendibili, ma nessuna che abbia mai trovato riscontro. Catello Celentano, padre di Angela che, con la moglie Maria e le figlie Rossana e Naomi ringraziano “quanti hanno contribuito nelle segnalazioni. Noi non smettiamo di sperare di poter riabbracciare la nostra amata figlia. Per il momento riteniamo di rimanere in silenzio e chiediamo rispetto”.

Angela Celentano scomparve nel nulla il 10 agosto del 1996, quando aveva solo 3 anni. Quel giorno, Angela si trovava assieme al padre Catello, la madre Maria e le sue sorelle Rossana e Naomi, sul Monte Faito, per partecipare a una gita organizzata dalla Comunità frequentata dalla famiglia Celentano (quella della Chiesa evangelica pentacostale di Vico Equense).