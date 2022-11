Dj Ringo stronca Fedez e i Maneskin: "Sono terrificanti, un surrogato di un prodotto di marketing"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

“I Maneskin? Sono terrificanti” e la canzone di Fedez e Salmo “poteva farla Orietta Berti”. Non ha peli sulla lingua Dj Ringo, al secolo Rocco Maurizio Anaclerio, storico conduttore radiofonico e oggi direttore creativo di Virgin Radio. Intervistato dal Corriere della Sera, Dj Ringo ha detto la sua su diversi temi e, stuzzicato sulla scena rock italiana, non si è risparmiato sui Maneskin.

Le parole di Dj Ringo sui Maneskin

Il passaggio dedicato alla band romana arriva dopo una critica per il panorama attuale “pop mainstream” che, dice Dj Ringo, “non fa al caso mio” perché “è pieno di trapper, di poser, gente in posa”.

“Posso dirlo? Il panorama attuale mi fa cagare. Ho sentito Viola di Fedez e Salmo, non si offendano, ma è terrificante. Poteva farla Orietta Berti. Se questi sono i giovani che fanno musica…”, sono le parole di Ringo. A questo punto l’intervistatore chiede direttamente il parere sui Maneskin e la risposta è “terrificanti”.

“I Maneskin? Sono terrificanti” secondo Dj Ringo

Per quale motivo Dj Ringo ritiene i Maneskin “terrificanti”? Ecco la spiegazione: “Sono un surrogato di un prodotto di marketing, non hanno nulla di vero, nemmeno il reggicalze. Per fare rock’n’roll c’è una cosa molto importante: non puoi essere un poser. La risposta è Iggy Pop. Dai Maneskin mi aspetto un pezzo vero e poi sono pronto a ricredermi”.

Pezzo che, per Ringo, non può essere “Zitti e Buoni” perché “l’hanno presentato a Sanremo”, un errore secondo il conduttore radiofonico poiché “un gruppo rock non dovrebbe essere al festival di Sanremo”.

“Il rock ha leggi ben precise, integraliste, devi rispettarle. Uscire da un talent come X Factor non è rock”, taglia corto Ringo.

Fonte foto: ANSA Il gruppo rock dei Maneskin agli Mtv Music Awards

L’infanzia a Milano e i rapporti con le ex

Nella lunga intervista Dj Ringo ha raccontato dei tanti soldi spesi per auto, vacanze e divertimento, al punto che gli amici lo avevano soprannominato il “George Best della radio”.

Il direttore creativo di Virgin Radio ha poi ricordato i primi concerti visti (Edoardo Bennato e Bob Marley) e la giovinezza trascorsa a Milano, nel quartiere di Porta Venezia in mezzo agli scontri tra giovani di destra e di sinistra.

Poi l’amore per le donne e i buoni rapporti con le ex, a partire da Elenoire Casalegno e Francesca Piccinini. Tuttavia, il passaggio che ha richiamato maggiore attenzione è stato il giudizio severo nei confronti dei Maneskin.