Divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez, trovato l'accordo: dall'assegno di mantenimento per i figli ai social

Dopo lunghe trattative, Chiara Ferragni e Fedez hanno raggiunto un accordo di separazione che sancisce anche il loro divorzio. A renderlo noto è l’avvocato Pompilia Rossi, insieme ai legali Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci per il rapper, e Daniela Missaglia per la Ferragni. Il deposito dell’accordo di separazione avverrà a breve e sarà omologato dal Tribunale di Milano, che pronuncerà il divorzio ufficiale tra sei mesi. L’intesa segna la fine di una delle coppie più seguite e chiacchierate degli ultimi anni. L’accordo prevede che i figli Leone e Vittoria trascorrano tempi equilibrati con entrambi i genitori, che si occuperanno del loro mantenimento. Inoltre, Fedez contribuirà direttamente al pagamento delle scuole, delle spese mediche e delle attività sportive dei bambini.

Divorzio ufficiale tra sei mesi

Il divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez sarà ufficializzato tra sei mesi, quando il Tribunale di Milano emetterà la sentenza definitiva, facendo cadere il sipario su una delle coppie più seguite degli ultimi anni.

Dopo aver raggiunto l’accordo di separazione, i due ex coniugi hanno stabilito che l’intesa sarà omologata dal tribunale, e solo successivamente verrà pronunciato il divorzio.

L’accordo segna la conclusione di una lunga serie di trattative, che hanno portato a un compromesso su vari aspetti, tra cui l’affidamento dei figli e le spese per il loro mantenimento.

La questione mantenimento

Una delle questioni più dibattute è stata quella dell’assegno di mantenimento per i figli. Chiara Ferragni (premiata donna dell’anno in Spagna) aveva richiesto un contributo mensile che si aggirava intorno ai 20.000 euro, ma la cifra è stata respinta, in quanto non necessaria.

La ragione, secondo quanto emerso in sede di trattative, è che la Ferragni stessa può provvedere al benessere dei figli senza necessitare di un contributo economico da parte di Fedez, vista la sua autonomia economica. La decisione di Fedez di non concedere l’assegno è stata supportata anche dalla sua posizione, che considerava il suo patrimonio milionario incompatibile con una richiesta simile.

Il rapper ha deciso di prendersi carico delle spese scolastiche, sportive e mediche per i due bambini, Leone e Vittoria, che frequentano una scuola privata di Milano, con rette che superano i 20.000 euro l’anno.

Tempo ed esposizione social dei figli

Un altro aspetto cruciale dell’accordo riguarda la gestione del tempo e l’esposizione social dei figli. L’affidamento dei bambini è stato deciso in modo congiunto, con i due genitori che si occuperanno di loro in modo equo, con i bambini che trascorreranno un tempo simile con mamma e papà.

Per quanto riguarda l’esposizione sui social, i genitori si sono impegnati a seguire le linee guida del Garante della privacy, che vietano la pubblicazione non autorizzata di immagini e video dei minori. Pertanto, entrambi i genitori dovranno chiedere reciproca autorizzazione prima di postare qualsiasi contenuto che li riguardi.

Una decisione che segna un cambiamento rispetto al passato, dove i figli erano spesso protagonisti di post e storie condivisi dai genitori sui social.