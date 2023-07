Diventa madre a 32 anni nonostante la sindrome di Alstrom: 'miracolo' a Torino, è il primo caso al mondo

Un miracolo: così dall’ospedale Sant’Anna di Torino viene descritto il parto di una donna affetta dalla sindrome di Alstrom. La neo mamma ha 32 anni e ha dato alla luce un figlio grazie alla Procreazione Medicalmente Assistita. Pesa 3.110 grammi e, informano dal presidio sanitario, è “in ottima salute”.

Cos’è la sindrome di Alstrom

La sindrome di Alstrom è una malattia rarissima caratterizzata da alterazioni degli organi dovuta alla mutazione di un gene. Spesso, come nel caso della neo madre 32enne, si manifesta tramite gravi problemi di vista e udito. Altri sintomi sono la tendenza all’obesità, il diabete, disfunzioni cardiache, renali ed epatiche e, non di rado, infertilità.

Tuttavia, grazie al lavoro dell’equipe medica, la giovane mamma torinese è riuscita a condurre a termine la dolce attesa. Dopo il parto cesareo e la solita permanenza in ospedale di alcuni giorni, la donna e suo figlio hanno potuto far rientro nella propria abitazione. Entrambi in ottime condizioni di salute.

Fonte foto: ANSA

Il percorso di Procreazione Medicalmente Assistita

Una gravidanza voluta, tramite il percorso di Procreazione Medicalmente Assistita che è stato effettuato e monitorato dal dottor Andrea Carosso, che fa parte dell’équipe del Centro di PMA, afferente alla Ginecologia e Ostetricia universitaria 1, di cui è referente il dottor Gianluca Gennarelli.

La gravidanza della 32enne è stata seguita in collaborazione con l’équipe dell’ambulatorio di gravidanze a rischio, di cui è referente il professor Luca Marozio.

A 38 settimane, un lieve peggioramento delle funzioni cardiovascolari e metaboliche materne ha indotto l’équipe della professoressa Benedetto a programmare il parto cesareo, con il supporto dell’équipe anestesiologica (diretta dalla dottoressa Simona Quaglia).

Il neonato è stato preso in carico dalla Neonatologia universitaria (diretta dalla professoressa Alessandra Coscia). Alla fine mamma e figlio sono tornati a casa in salute.

Primo caso al mondo

“Un primo caso al mondo che ha permesso a una donna affetta da una rarissima Sindrome di essere seguita nel tempo dai nostri professionisti e di poter mettere al mondo con successo un bel maschietto sano. Complimenti al lavoro sinergico delle numerose équipes che hanno partecipato a questo straordinario parto. E buona vita a mamme e neonato”. Così il Direttore generale della Città della Salute di Torino dottor Giovanni La Valle.