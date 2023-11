Dipinto di Picasso venduto all'asta per la cifra record di 139 milioni di dollari: è la "Donna con l'orologio"

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Nuovo record per un dipinto di Picasso. Il quadro “Donna con l’orologio” del pittore spagnolo è stato venduto per 139,4 milioni di dollari all’asta da Stheby’s ad un acquirente anonimo, diventando la seconda opera più preziosa dell’autore.

La vendita della “Donna con l’orologio”

Il dipinto di Picasso “Donna con l’orologio”, titolo originale “Femme à la montre”, è stato venduto all’asta da Sotheby’s per un totale di 139,4 milioni di dollari a un compratore anonimo, dopo 4 minuti di contrattazioni.

Si tratta della seconda cifra più alta alla quale sia mai stato venduto un quadro del pittore spagnolo. Il primo posto è occupato da “Les Femmes d’Alger (Version O)”, che nel 2015 fu acquistato all’asta da Christie’s per un totale di 179,4 milioni di dollari.

Fonte foto: ANSA Una parte della collezione di Emily Fisher Landau

Dipinto circa nel 1932, il dipinto, nello stile più riconoscibile dell’autore spagnolo, rappresenta la sua musa Marie-Thérèse Walter su sfondo blu. Il quadro faceva parte della collezione della filantropa Emily Fisher Landau, morta a 102 anni il 27 marzo scorso.

Il resto della collezione di Emily Fisher Landau

Anche se la ‘Donna con l’orologio’ di Picasso era il pezzo pregiato dell’asta di Sotheby’s, è stata l’intera collezione appartenuta a Emily Fisher Landau ad essere stata offerta ai collezionisti.

In totale si trattava di quasi 30 altri dipinti di vari autori recenti che, una volta dispersa, ha fruttato un totale di oltre 406 milioni di dollari alla casa d’aste, che le aveva precedentemente acquistate.

Per proteggere le opere dalla volatilità del mercato infatti, gli eredi di Emily Fisher Landau avevano trovato un accordo con Sotheby’s per avere una valutazione minima per la collezione. La casa d’aste ha poi lavorato freneticamente per trovare altre garanzie da parte di terzi, in modo da non indebitarsi.

I quadri più costosi della collezione

La ‘Donna con l’orologio’, essendo l’opera più famosa dell’intera collezione, ha ottenuto una valutazione altissima, pari a più di quattro volte il secondo dipinto più caro venduto all’asta di Sotheby’s.

Questo titolo va a “Securing the Last Letter (Boss)” di Ed Ruscha, che ha sfiorato il prezzo di 40 milioni di dollari, incluse le spese per la casa d’aste.

Deludente invece la vendita una tela del 1958 appartenente alla famosa serie di opere commissionate da Mark Rothko per il Seagram Building di New York. La valutazione era di 30 milioni di dollari ma gli acquirenti non si sono spinti oltre i 19.