Dipendenti pagati per andare in palestra e bonus da 50 euro per i non fumatori: "Voglio che siano felici"

Migliorare la qualità della vita lavorativa dei dipendenti, con bonus da 50 euro mensile per i non fumatori e palestra gratis a retribuzione piena. La strategia adottata da Christian Gallonetto nel suo bar “Pierino’s” di Varna, sobborgo di Bressanone in provincia di Bolzano, cerca di rispondere alle nuove dinamiche del mercato del lavoro. “Ho pensato di inserire benefit che a me personalmente portano felicità”, spiega Gallonetto. “C’è chi risponde all’annuncio proprio per questo”.

La palestra gratis è uno degli incentivi adottati per i sei dipendenti del bar “Pierino’s” a Varna, sobborgo di Bressanone in provincia di Bolzano, in Trentino-Alto Adige, dal titolare Christian Gallonetto.

“Negli ultimi anni ho notato un cambiamento nella dinamica dell’assunzione”, racconta Gallonetto, 50 anni e figlio del fondatore Pierino, al Corriere.”Le persone guardano prima ai benefit e ai vantaggi, poi alle mansioni proposte e quasi mai con l’approccio di chi si mostra intraprendente e ben disposto”.

“I miei collaboratori possono dedicare tre ore settimanali, regolarmente retribuite, all’attività fisica nella mia palestra adiacente al bar”, quindi una retribuzione per 40 ore a fronte di 37 lavorate. “C’è chi mi ha confessato di aver risposto all’annuncio proprio per questo”.

Il bonus da 50 euro per non fumatori

Bonus di 50 euro, poi, per i fumatori che non fanno pause sigaretta nell’orario di lavoro e anche per i non fumatori, perché, spiega Gallonetto, chi fuma tende a essere fiacco e demotivato.

Si tratta di “un incentivo per la salute e per il clima lavorativo”, come afferma il gestore di “Pierino’s”, vegano da un anno.

L’aiuto ai terremotati e le donazioni ai ragazzi autistici

Gallonetto è già stato protagonista in passato delle cronache locali e nazionali, per merito di iniziative in cui ha aiutato terremotati e ragazzi e bambini autistici.

Nel 2016 ha devoluto l’intero incasso di una giornata alle zone terremotate del centro Italia, recandosi fisicamente nei luoghi colpiti dal sisma.

A dicembre 2023 ha invece organizzato una serata di beneficenza con un’asta che ha raccolto quasi 5mila euro per i bambini di un centro specialistico per persone autistiche in Trentino.

Per il futuro Gallonetto punta a organizzare attività di team building e altri progetti per “rendere felici le persone che lavorano con me”, come premi per chi usa mezzi ecologici per recarsi a lavoro.