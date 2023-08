Dipendente del McDonald's di Spinea accoltellato da un cliente dopo una discussione: fermato l'aggressore

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Sono stati attimi di puro terrore al McDonald’s di Spinea, in provincia di Venezia. Un dipendente della nota catena di ristoranti fast food è stato accoltellato da un cliente mentre svolgeva il suo lavoro a seguito di una discussione. L’episodio ha avuto luogo nella sera di venerdì 25 agosto sotto gli occhi degli altri avventori. Per il giovane dipendente è stato necessario il ricovero in ospedale.

Dipendente del McDonald’s accoltellato da un cliente a Spinea

Come riporta ‘Venezia Today’, l’episodio ha avuto luogo mentre il McDonald’s di Spinea, in via Palladio, era affollato di giovani che ordinavano il proprio pasto dai totem e altri che lo consumavano ai tavoli esterni e interni.

Secondo una prima ricostruzione, il dipendente del locale avrebbe chiesto a un cliente di parcheggiare meglio la sua auto.

Fonte foto: TuttoCittà.it Un dipendente del McDonald’s di Spinea è stato accoltellato da un cliente per probabili futili motivi. L’aggressore è stato arrestato

Il cliente, quindi, avrebbe reagito con violenza alla richiesta del lavoratore e avrebbe estratto un coltello.

L’avventore avrebbe dunque pugnalato il dipendente alla gola di fronte agli altri clienti comprensibilmente spaventati.

I soccorsi e l’arresto

L’allarme è stato dato dagli altri dipendenti del McDonald’s che hanno chiamato i soccorsi e le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem insieme ai carabinieri, che hanno arrestato l’aggressore e hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Per fermare il responsabile, i militari hanno interrogato i testimoni e hanno visionato le immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza interni ed esterni al locale.

Il dipendente ferito è stato trasportato all’ospedale. Il McDonald’s di via Palladio è stato chiuso in anticipo ma la mattina di sabato 26 agosto, come riporta ‘Rai News’, ha ripreso regolarmente l’attività.

Per il momento non è dato conoscere le condizioni di salute del dipendente. Sempre la mattina del 26 agosto si è tenuta l’udienza di convalida dell’arrestato.

La strage in Florida

Nel giugno 2023 un altro fatto di sangue ha interessato un McDonald’s.

A Tallahassee, in Florida, all’esterno del noto fast food due dipendenti di un autolavaggio sono stati investiti da una scarica di proiettili dopo un litigio avvenuto proprio nei pressi del locale e sono morti a seguito delle ferite riportate.

Per il terrore di venire colpiti, alcuni clienti si erano rifugiati all’interno dei bagni del ristorante.