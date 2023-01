Dino Giarrusso, l'ex Iena ed ex M5S entra nel Pd e sostiene Bonaccini: l'annuncio e l'appello ai Cinque Stelle

L’ex inviato de ‘Le Iene’ ed ex Movimento 5 Stelle Dino Giarrusso ha annunciato il suo ingresso nel Partito Democratico e il suo sostegno a Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd.

L’annuncio di Dino Giarrusso

L’annuncio dell’europarlamentare è arrivato in occasione della convention programmatica della mozione di Stefano Bonaccini ‘Energia popolare’ per la segreteria del Partito Democratico. Dino Giarrusso, come riporta l’agenzia ‘Adnkronos’, ha dichiarato: “Con grande gioia e orgoglio entro in punta di piedi in una casa che esiste da tempo, con rispetto per chi l’ha costruita e con umiltà. Passo al Pd”.

Dino Giarrusso ha poi avuto parole di apprezzamento per Stefano Bonaccini, definito “un ottimo amministratore”. L’europarlamentare ex Movimento 5 Stelle ha aggiunto: “Credo nel progetto di rinascita che Bonaccini in mente“.

Fonte foto: ANSA Dino Giarrusso.

L’appello di Dino Giarrusso al Movimento 5 Stelle

Dino Giarrusso, rivolgendosi al Movimento 5 Stelle, suo ex partito, ha dichiarato: “Non facciamo una battaglia a chi ha un punto in più o in meno. Io ho fatto un passo indietro, posso farne anche due, ma cerchiamo di unirci per fare passi avanti”. L’ex ‘Iena ha poi sottolineato che “è un peccato che in Lazio si vada separati” perché “si vince solo uniti“.

Chi è Dino Giarrusso

“Dopo anni a Le iene ora mi dedico anima e corpo alla buona politica, con onestà. In Europa e non solo”. Con queste parole si presenta su ‘Facebook’ Dino Giarrusso.

Nato l’11 settembre del 1974 a Catania, Giarrusso si è laureato nel 1997 in Scienze della comunicazione all’Università di Siena.

Dopo diverse esperienze da giornalista, sceneggiatore e regista, nel 2014 è diventato inviato del programma tv di Mediaset ‘Le Iene’.

La sua carriera da ‘Iena’ è terminata nel 2018, anno in cui si è candidato con il Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati in occasione delle Elezioni Politiche 2018. Non è stato eletto. Alle Elezioni Europee del 2019, invece, è stato eletto eurodeputato nella circoscrizione Italia insulare.

Ha lasciato il Movimento 5 Stelle il 25 maggio del 2022. Il 20 giugno dello stesso anno ha annunciato un’intesa con Cateno De Luca in vista delle Elezioni Regionali in Sicilia del 2022 e 7 giorni più tardi è diventato Segretario nazionale del nuovo partito “Sud chiama Nord”, da lui stesso fondato assieme all’ex sindaco di Messina. Il 2 agosto è stato annunciato il suo distanziamento dal partito. Il 28 gennaio 2023, Dino Giarrusso ha annunciato il suo ingresso nel Partito Democratico.